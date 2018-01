Pandahuuma näkyi myös matkamessuilla – pääkaupunkiseudulta nopeammin Skotlannin tarhapandoja katsomaan

Rebekka Härkönen

Viisilapsisen ylöjärveläisperheen seuraava matkakohde löytyy Ähtäristä.

– Kävimme Ähtärissä viimeksi ehkä kymmenen vuotta sitten. Mutta sinne meidän kai on seuraavaksi mentävä, perheenäiti Pauliina Reinvall sanoo ja silmäilee katrastaan.

Nuorimmilla on suuri pehmopanda sylissään ja 15-vuotias Sofiakin sovittaa pandan korvilla varustettua paperipantaa päähänsä.

– Tietenkin pandat kiinnostavat ihmisiä! Ne ovat niin lutusia — isoja, pörröisiä ja leikkisiä kuperkeikkoineen, Sofia sanoo.

Lauantaina heti Helsingin Matkamessuille saavuttuaan perhe käveli ensimmäisenä Ähtäri Zoon esittelypisteeseen. Vahingossa, vanhemmat vakuuttivat.

– Lapsiperheille eläintarhat ovat kiinnostavia vierailukohteita. Eivät lapset muualla harvinaisia villieläimiä näkisi, Pauliina Reinvall arveli.

Ylöjärveltä Ähtäriin on satakunta kilometriä. Reinvallit aikovat kulkea sen autolla, monilapsiselle perheelle se on paitsi kätevämpää myös halvempaa.

Ähtärin eläinpuiston vetonaula Matkamessuilla on jo toista vuotta peräkkäin isopandat. Suuret pandakuvat koristivat lauantaina esittelypisteen seiniä ja tiskeillä tungeksi väkeä jatkuvana virtana.

Pehmoisiin pandapukuihin sonnustautuneet hahmot saivat rutistuksia lapsilta ja aikuisilta.

Vantaalainen Osmo Lehtonen otti kaksi pandapantaa. Ensimmäisen hän kertoi vievänsä ystävänsä tyttärelle tämän 10-vuotissyntymäpäiville ja toista hän aikoo pitää itse.

– Ehkä baarissa, Lehtonen vitsaili ja vakavoitui sitten.

– Pandat tekevät varmasti hyvää Suomen matkailulle.

Lehtonen ei aio käydä Ähtärissä. Jos hän tahtoo nähdä pandoja, se onnistuu lyhyemmälläkin matkustamisella.

– Kotoani on viiden minuutin matka lentokentälle. Matkustan mieluummin Edinburghiin. Tästä näkökulmasta jos asiaa tarkastelee, Ähtäri voi olla vähän vaikeasti saavutettavissa aika monelle, esimerkiksi ulkomaalaisturisteille.

Mikkeliläinen Raili Kinnunen naureskeli Suomeen torstaina saapuneiden isopandojen nimiä.

– Lumi ja Pyry sopivat niille hyvin, sillä Helsingissä oli lumipyry, kun ne tulivat, hän sanoi.

Kriittisiä äänenpainoja Matkamessujen pandapisteessä ei juuri kuulunut. Kukaan ei vaikuttanut olevan pahoillaan siitä, että villieläimiä kuljetetaan tuhansia kilometrien päästä ihmisten viihteeksi.

– No, kyllä minulle tietysti tulevat Särkänniemen delfiinit tästä mieleen. Mutta jos elinolosuhteet on järjestetty hyviksi, kaipa tämä on ihan okei, Osmo Lehtonen pohti.

Raili Kinnunen on nähnyt pandoja viimeksi Kiinassa käydessään.

– Tilat olivat siellä ihan hyvät ja pandat näyttivät tyytyväisiltä, Kinnunen muisteli.

– Pandat ovat hyvin inhimillisiä ja ihmismäisiä eläimiä söpöine ilmeineen. Siksi ne kai vetoavat. Niin kuin apinat, gorillat ja koirat, Osmo Lehtonen arveli.

Ähtäri Zoossa työskentelevä Asta Kestinmäki kertoi, että paperisia pandapantoja oli jouduttu tuomaan lisää Ähtäristä Lauantaina. Pannat olivat hyvin suosittuja Helsingin Matkamessuilla jo toista vuotta peräkkäin.

Ähtäri Zoon työntekijät kuvailevat pandainnostusta aikamoiseksi.

– Melkoista hulinaa nämä messupäivät. Pandankorvapantoja on mennyt hurja määrä, jouduimme hankkimaan täydennystä Ähtäristä, kertoi Asta Kestinmäki, joka toimii Ähtäri Zoon kotieläintilan vastaavana.

Kestinmäen mukaan kysymyksiä pandoista sateli taukoamatta. Että syövätkö pandat muutakin kuin bambua. Ja mistä tietää, milloin pandan kaksi vuorokautta kestävä kiima-aika on alkanut.

– Venäläiset ovat olleet kiinnostuneita eläinpuistomme sijainnista. Kun olen kertonut, että se sijaitsee vain puolen tunnin ajomatkan päässä Keskisen kyläkaupasta, he ovat innostuneet, Kestinmäki sanoi.

– Myös aasialaisia on käynyt. Kiinalaiset ovat olleet hyvillään siitä, että eläinpuistomme on niin luonnonmukainen ja pandoille on järjestetty niin hienot tilat. Pandat ovat hyvin tärkeitä kiinalaisille.