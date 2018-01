Useampi kuin joka viides on jo äänestänyt presidentinvaaleissa

Yli 916 000 äänioikeutettua on jo käynyt äänestämässä presidentinvaaleissa. Lauantain äänestysvilkkaus jäi alhaisemmaksi kuin arkipäivinä, mutta äänestäjiä kertyi silti yli 142 000.

Äänestysvilkkaus on noussut jo 21,6 prosenttiin, joten useampi kuin joka viides äänestäjistä on käynyt uurnilla. Tahti on vilkkaampi kuin viime presidentinvaaleissa. Tuolloin äänestäneiden osuus oli lauantain jälkeen 18 prosenttia.

Naiset ovat olleet miehiä ahkerampia äänestämään, sillä naisäänestäjiä on kertynyt yli 515 000, miehiä reilut 400 000.

Lauantai oli viimeinen ennakkoäänestyspäivä ulkomailla. Ruotsissa ennakkoon äänesti reilut 12 600 äänestäjää. Lukumäärä oli lähes täsmälleen sama kuin kuusi vuotta sitten.

Kotimaan ennakkoäänestyksen viimeinen päivä on tiistaina, ja presidentinvaalien ensimmäisen kierroksen varsinainen vaalipäivä sunnuntaina 28. tammikuuta.