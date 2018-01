Yleissitovuuden raiteilla ajetaan jatkossakin, vakuutellaan hallituksesta

Heta Hassinen, Tuomas Savonen

Työehtosopimusten yleissitovuuteen kajoaminen ei ole helppoa. Työoikeuden professori Seppo Koskinen Turun yliopistosta arvioi, että jos Suomessa joskus luovuttaisiin yleissitovuudesta jollain tavalla, olisi tilalle säädettävä laki minimipalkasta. Tämä taas olisi hyvin monimutkainen tehtävä muun muassa siksi, että kaikille töille on käytännössä mahdotonta esittää minimipalkkaa.

– Minimipalkan käyttöönotto on yksinkertaisinta silloin, jos aiemmin ei ole ollut yleissitovuutta, Koskinen sanoo.

Yleissitovuus velvoittaa noudattamaan valtakunnallisesti edustavia työehtosopimuksia, vaikka työnantaja ei kuuluisi sopimuksen allekirjoittaneeseen liittoon.

Euroopan tasolla yleissitovuuteen nojaaminen on suhteellisen harvinaista. Koskinen kertoo, että minimipalkka on käytössä suuressa osassa eurooppalaisia maita.

Keskustelu yleissitovuudesta virkosi perjantaina, kun työministeri Jari Lindström (sin) teki avauksen Mustread-sivuston haastattelussa. Oppositiosta SDP:n puheenjohtaja Antti Rinne ennätti nopeasti penäämään hallitukselta kantaa yleissitovuudesta ja irtisanomissuojasta. Rinne myös vaati pääministeri Juha Sipilää (kesk) "puhaltamaan pelin poikki".

– Palkansaajia ja työttömiä on kuritettu kohtuuttomasti, Rinne kritisoi.

Lauantaina sekä kokoomuksesta että sinisistä vakuuteltiin, että työehtosopimusten yleissitovuuteen kajoaminen ei ole hallituksen tavoitteena. Lindström tarkensi STT:lle halunneensa heittää esiin kysymyksen, voisiko yleissitovuutta määritellä uudella tavalla. Hän korosti olleensa aina yleissitovuuden puolustaja.

Lindström pitää keskustelua kuitenkin tarpeellisena, sillä hänen mukaansa keinot työllisyysasteen kohentamiseen alkavat olla vähissä.

– Seuraavat keinot ovat tätä luokkaa olevia juttuja, eli todella vaikeita, Lindström sanoi.

Toimittajille Helsingissä puhunut valtiovarainministeri Petteri Orpo (kok) piti Lindströmin avausta mielenkiintoisena, mutta vakuutteli, että asia ei ole hallituksen aktiivisessa tai piilevässä agendassa. Orpon mukaan kokoomuksen pitkän tähtäimen tavoitteena on lisätä työmarkkinoiden joustoa.

– Nyt on tärkeää, että edetään joustoissa sitä kautta, että paikallista sopimista edistetään liittokierroksella niin kuin on sovittu kilpailukykysopimuksen yhteydessä. Siellä on menty eteenpäin, Orpo sanoi.

Yleissitovuudesta on tosin puhuttu paikallisen sopimisen yhteydessäkin. Professori Koskinen kertoo, että yleissitovuuden ja yleissitovan työehtosopimuksen salliman paikallisen sopimisen yhteensovittamisessa on pulmia.

– Tilanteissa, joissa paikallisen sopimisen osapuolena pitää olla luottamusmies, niin järjestäytymättömät työnantajat, joilla luottamusmiestä ei ole, eivät pääse noudattamaan paikallista sopimismahdollisuutta, Koskinen kertoo esimerkkinä.