Keskusta-aktiivit uskovat Väyrysen houkuttelevan perussuomalaisten kannattajia

Kansanliikkeen presidenttiehdokkaan Paavo Väyrysen ei uskota houkutelleen keskustan kannattajia taakseen sankoin joukoin ainakaan puolueen Peräpohjolan piirissä, mistä hän aikoinaan nousi eturivin poliitikoksi.

– Tämä on tietyllä tavalla ydinaluetta, koska hän on täältä piiristä aikanaan lähtenyt. Mutta tällä hetkellä on niitäkin paljon, jotka ovat tavallaan pettyneitä siihen, että hän on lähtenyt pois, sanoo keskustan Peräpohjolan piirin puheenjohtaja Pekka Pelttari.

Pelttari ei usko, että heidän piirissään olisi erityisen paljon Väyrysen tukijoita.

– Luulen, että niillä alueilla, joissa perussuomalaiset ovat vahvoja, Väyrysellä on tällä hetkellä enemmänkin kannatusta.

Samoilla linjoilla on keskustan Etelä-Pohjanmaan piirihallituksen puheenjohtaja Esko Lehtimäki.

– Saattaa olla niin, että perussuomalaisten kannattajien keskuudessa Paavo mielletään kokeneemmaksi kuin (perussuomalaisten ehdokas Laura) Huhtasaari.

– Niin hän saa ehkä sieltä puolelta enemmän kannatusta, Lehtimäki arvelee.