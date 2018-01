Ennakkoäänestys jatkui selvästi edellisvaaleja vilkkaampana

Presidentinvaalien ennakkoäänestys on jatkunut edellisvaaleja aktiivisempana. Tänään kolmantena ennakkoäänestyspäivänä äänestämässä kävi oikeusministeriön tulospalvelun mukaan yli 241 000 suomalaista iltakahdeksaan mennessä.

Äänestysprosentti on nyt 18,1, kun se kuusi vuotta sitten oli tässä vaiheessa 15,4. Äänestämässä on kolmen päivän aikana käynyt yli 770 000 suomalaista, mikä on yli 100 000 enemmän kuin vuoden 2012 vaaleissa kolmen päivän jälkeen.

Ennakkoäänestys jatkuu tiistaihin saakka.