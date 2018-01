Poliittiset lakot voitaisiin lyhentää esimerkiksi tuntiin, pohtii työoikeuden professori Koskinen

Ossi Rajala

Suomessa poliittisiin lakkoihin suhtaudutaan poikkeuksellisen sallivasti. Näin sanotaan Elinkeinoelämän valtuuskunnan (EVA) analyysistä, jonka on tehnyt Turun yliopiston työoikeuden professori Seppo Koskinen.

Poliittiset lakot voivat taas tulla ajankohtaiseksi, jos esimerkiksi kiistelty esitys työttömien aktiivimallista herättää työntekijäjärjestöissä entistä enemmän närää.

Protestin rajat -nimisessä EVA-analyysissä Koskinen nostaa esille muun muassa sen, että poliittiset lakot kohdistuvat työnantajiin, jotka eivät kuitenkaan ole syypäitä poliittisen lakon protestoinnin kohteeseen.

Esimerkiksi annetaan Veturimiesten liiton elokuussa 2017 järjestämä työtaistelu, jossa junaliikenne pysäytettiin yli vuorokaudeksi. Syynä oli liikenne- ja viestintäministeriön ilmoitus keinoista, joilla rautateiden henkilöliikenne avataan kilpailulle.

Veturinkuljettajat ilmoittivat osoittavansa mieltä Juha Sipilän (kesk) hallituksen liikenne- ja omistajapolitiikkaa vastaan, mutta suurin kärsijä oli todennäköisesti valtion omistama VR Group Oy.

Veturimiesten liitto pysäytti viime elokuussa junaliikenteen vastalauseena hallituksen liikenne- ja omistajapolitiikkaa vastaan. Helsingin päärautatieasemalla oli tyhjää.

Suomessa on Koskisen mukaan linjattu viimeisten vuosikymmenten aikana yleisluonteisesti, että poliittiset lakot ovat sallittuja. Poikkeuksiakin on, sillä esimerkiksi valtion ja kuntien virkamiehiltä poliittinen lakkoilu on jo kielletty.

Muualla Euroopassa poliittisia lakkoja ei sallita Koskisen mukaan työajalla yhtä sallivasti kuin Suomessa.

Suomessa poliittinen lakkoilu on luettu työajallakin kuuluvan poliittiseksi oikeudeksi ja oikeudeksi esittää mielipide. Koskinen esittää, että Suomessakin otettaisiin askelia eurooppalaisempaan suuntaan ja poliittisia mielipiteitä esitettäisiin vapaa-ajalla.

Vaihtoehdoiksi Koskinen esittää kaikille kieltoa poliittiseen lakkoon, kuten virkamiesten osalta jo on. Näin lakkoilu olisi sallittua vain silloin, jos työntekijöiden ja työnantajien välille syntyy riitaa.

Toiseksi vaihtoehdoksi Koskinen esittää poliittisen lakon keston rajausta esimerkiksi yhteen tuntiin.

– Jos poliittisten lakkojen kieltämistä kokonaan pidetään liian pitkälle menevänä, voitaisiin ainakin todeta, että sallittu poliittinen työtaistelu voi olla vain lyhytaikainen mielipiteenilmaisu. Lyhytaikaisuuden mittarina voisi olla esimerkiksi yksi tunti, Koskinen päättää analyysinsä.