Uponneen luotsiveneen pelastuslautta oli asennettu siten, ettei se laivan kaaduttua käynnistynyt automaattisesti

Minna Nyrhinen-Blazquez

Onnettomuustutkintakeskus (Otkes) on tehnyt joulukuussa uponneen luotsiveneen tutkinnan yhteydessä turvallisuushavainnon, joka koskee veneissä käytettävien pelastuslauttojen sijoittamista veneisiin.

Turmaveneessä pelastuslautta oli sijoitettu veneen oikean takakulmaan. Kun luotsivene kääntyi ylösalaisin, pelastuslautta jäi niin lähelle pintaa, ettei se automaattisesti irronnut telineestään ja täyttynyt käyttökuntoiseksi.

Pelastuslautan hydrostaattinen painelaukaisin toimii vasta 1,5–4 metrin syvyydessä. Silloin lautta irtoaa telineestään automaattisesti ja alkaa täyttyä uppoamisesta johtuvalla nykäisyllä.

– Pelastuslautan valmistajalta on tieto, että automaattiset painelaukaisimet toimivat syvemmällä, koska silloin niihin kohdistuu riittävä paine. Kyse ei siis ole turvallisuuspuutteesta, sanoo vesiliikenneonnettomuuksien johtava tutkija Risto Haimila Otkesista.

Haimilan mukaan tehty turvallisuushavainto ei liitykään millään tavalla lauttatyyppiin vaan siihen, miten lautta on asennettu alukseen. Pelastusvälineiden sijoittamisen ja käytettävyyden arvioinnilla on merkitystä eri onnettomuustilanteissa, myös aluksen kaatuessa ja kääntyessä ylösalaisin.

– Se on oikeastaan se pointti tässä hommassa. Kaikkien, jotka operoivat aluksella, johon liittyy kaatumisen ja ylösalaisin menemisen riski, on mietittävä, miten lautan irrottaminen on ajateltu.

Pelastuslautan voi irrottaa veden alla myös manuaalisesti. Se voi kuitenkin Haimilan mukaan olla lähes mahdoton tehtävä, vaikka lautta olisi täysin toimintakuntoinen.

– Jos sinulla on pelastusliivi tai pelastautumispuku päällä, niin se on aika lailla mahdotonta. Voidaan tietysti ajatella, että joissakin hyvissä olosuhteissa, lämpimässä ja kirkkaassa vedessä se saattaisi onnistua. Mutta kylmissä vesissä, joissa on kovaa myrskyä ja pimeyttä, niin sinne (irrotusmekanismille) pääseminen pelastautumispuku päällä on mahdotonta.

Otkesin teettämässä kokeessa meren pohjassa maannut pelastuslautta täyttyi moitteettomasti. Pelastuslautalla ei tosin ollut Otkesin mukaan merkitystä joulukuisen luotsiveneturman uhrien selviytymisessä, sillä veneen kuljettaja ja turvamies kuolivat jäätyään loukkuun veneen ohjaamoon.