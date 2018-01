Presidenttiehdokkaat kampanjoivat lähes pelkästään Suomessa – ulkomailta jaossa neljännesmiljoona ääntä

Anniina Luotonen

Lämmin puheensorina täyttää Brysselissä Suomen suurlähetystön aulatilat. Suomalaisia kulkee ovesta tasaisena virtana kohti ennakkoäänestystä.

Lähes 30 vuotta Belgiassa asunut Sari Paasonen sanoo suoraan, että vaikka elämä onkin Belgiassa, sydän on silti Suomessa. Siksi äänestäminen presidentinvaaleissakin on tärkeää.

– Juuret ovat siellä ja pysyvät suomalaisena. Sen takia on tosi tärkeää käydä äänestämässä, Paasonen sanoo.

Presidenttiehdokkaille olisi tarjolla maailmalla reilu 250 000 ääntä.

Selvästi eniten äänioikeutettuja on Ruotsissa, jossa heitä on 109 000. Kaukana perässä tulevat Yhdysvallat, Kanada, Britannia ja Saksa, joissa äänioikeutettuja on 10 000–20 000 kussakin.

Isot äänisaaliit kerätään kuitenkin Suomesta, minkä takia ehdokkaat näyttävät pysytelleen tiiviisti kotimaassa.

Aktiivisimmin ulkomailla on kampanjoinut Pekka Haavisto, joka vieraili jo vuosi sitten tammikuussa Fuengirolassa sekä marraskuussa Tukholmassa ja Brysselissä.

Kokoomustaustainen Sauli Niinistö ei tiiminsä mukaan ole kampanjoinut ulkomailla, mutta matkoja on toki kertynyt muutoin. Kahvitteluista ovat vastanneet aktiivit ainakin Brysselissä, Ruotsissa ja Espanjan Aurinkorannikolla.

Sinänsä äänestäminen suurlähetystössä on pitkälti samanlaista kuin ennakkoon Suomessakin. Äänestyslippu suljetaan kahteen kirjekuoreen ja pudotetaan uurnaan.

Toimittajan yrityksistä huolimatta kukaan Brysselin lounastauon äänestäjistä ei ainakaan tunnusta tunteneensa kylmiä väreitä selkäpiissään. Äänen antaminen on aina kansalaisvelvollisuus asuipa missä tahansa, moni sanoo.

Suomen entinen EU-suurlähettiläs Jan Store osuu hänkin puolisonsa Iris Storen kanssa lähetystölle. Pariskunnan mielestä äänestäminen on "yhtä jännittävää Hyvinkäällä kuin Brysselissä".

Ulkomailla asuva suomalainen voi jäädä helposti paitsioon suomalaisista vaalikeskusteluista tai sitten käy kuten Jan ja Iris Storelle: vaalipaneelit katsotaan joskus useampaankin kertaan.

– Verrattuna muuhun maailmaan keskustelut ovat olleet rauhallisia ja asiallisia, Iris Store summaa ja sanoo sen olevan vain hyvä asia.

Kymmeniä vuosia ulkomailla asuneen silmin presidentin pitää osata edustaa maataan.

Vuodesta 1981 Belgiassa asunut Tiina Eerolainen Suomen Benelux-instituutista kertoo arvioivansa nimenomaan ehdokkaan edustavuutta.

– Hän muovaa osaltaan maakuvaa, Eerolainen perustelee.

Suomen vaalikeskustelut ovat näyttäneet myös hänen mielestään aika kesyiltä. Hän kiittelee sitä, että ehdokkaat ovat käyttäytyneet hyvin, koska vaalikeskusteluissa on päästy keskittymään itse asioihin.

Tiedon etsiminen ehdokkaista jää ulkomailla enemmän jokaisen itsensä kontolle, koska mainontaan ei törmää samalla tavalla kuin Suomessa.

Laura Huhtasaaren (ps) tiimistä kerrotaan, että Suomen rajojen ulkopuolelle on kohdistettu jonkin verran somemainontaa. Samaa kerrotaan myös Tuula Haataisen (sd) kampanjasta. Budjetti ei antanut myöden kampanjointia ulkomailla, mutta sosiaalisen median mainonnalla on tavoiteltu myös ulkosuomalaisia, tiimistä kerrotaan. Kotimaan kamaralla on pysynyt myös Matti Vanhanen (kesk).

Meppitaustaisten ehdokkaiden Merja Kyllösen, Nils Torvaldsin ja Paavo Väyrysen tiimit eivät vastanneet kyselyyn.

Ennakkoäänestys päättyy ulkomailla jo lauantaina, mutta Suomessa äänestää voi ennakkoon vielä tiistaina.