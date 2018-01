Arkkipiispan mukaan kirkko kohteli punaisia huonosti – kertoi itsekin etsineensä punaisten joukkohautaa

Vast: Valkoinen kirkko on myytti

Historian aikana on ollut sellaisia tilanteita että on ollut pakko valita puolensa säilyttääkseen henkensä tai säästyäkseen terroriteoilta. Nyt on niin helppo huudella ikäänkuin tietämättä millainen henkeen tai terveyteen kohdistuva uhka tuon ajan papeilla oli.