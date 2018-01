Miesliike tivaa presidenttiehdokkailta kolmea asiaa

Kansalaisjärjestö Miesten tasa-arvo ry on kirjoittanut presidenttiehdokkaille avoimen kirjeen, jossa pyydetään vastausta kolmeen kysymykseen.

Ensimmäinen koskee asevelvollisuutta, joka on miehille pakollinen, mutta vapaaehtoinen naisille.

– Suomen perustuslaki kieltää asettamasta ketään eriarvoiseen asemaan sukupuolen perusteella ilman hyväksyttävää perustetta. Katsotteko, että nykyinen, vain miehiä koskeva asevelvollisuus on perustuslain mukainen sekä tasa-arvoinen?

Toinen kysymys liittyy väkivaltaan ja sen torjumiseen.

– Vuosina 2009–2010 toteutettu Tuhansien iskujen maa – tutkimus osoitti, että suomalaiset miehet kokevat parisuhteissaan yhtä paljon väkivaltaa kuin naisetkin. Lisäksi miehiin kohdistuu väkivaltaa naisia enemmän kotien ulkopuolella niin, että kaikkiaan jopa joka toinen suomalainen mies on väkivallan uhri. Suomi on allekirjoittanut ns. Istanbulin sopimuksen, jonka tarkoituksena on ehkäistä ja poistaa naisiin kohdistuvaa väkivaltaa sekä perheväkivaltaa. Onko tällaisessa tilanteessa mielestänne perusteltua taistella vain naisten, ei kaikkien ihmisten kokemaa, väkivaltaa vastaan?

Kolmas järjestön huolenaihe liittyy terveydenhuoltoon:

– Miesten eliniänodote vuonna 2016 oli noin 78 vuotta ja naisten noin 84 vuotta. Vuonna 2006 vuotuisten terveyden- ja vanhustenhuollon kokonaismenoista jokaisen miehen osuus oli noin 2300 ja jokaisen naisen noin 3000 euroa. Näettekö vinoutumaa siinä, että naisille järjestetään rintasyöpäseulonnat, mutta miehille ei järjestetä minkäänlaista seulontaa rintasyövän kanssa yhtä yleisen eturauhassyövän aikaiseksi löytämiseksi?