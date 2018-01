Niinistön kannatusluisu Alma-tutkimuksessa yllätti tutkijan: "Toinen kierros yhtäkkiä mahdollinen"

Ratkennee äänestämällä

Eiköhän näillä äänestyksillä ole taipumus ratketa siten, että käymme äänestämässä joko kerran, tai sitten kahdesti.

On helppoa sanoa, että kannattaa sitä, tai kannattaa tätä.

Vain annetut äänet ratkaisevat.

On mielenkiintoista nähdä, saako Suomi ensimmäisen istuvan tasavallan presidenttiperheen lapsen?

Sitä en jaksa toivoa, että tämä jäisi toteutumatta.

Niinistö saa ääniä yli puoluerajojen.

Torvaldsin kannatus on hieman alle äidinkielen osuus Suomessa.

Huhtasaarella taitaa olla yli perussuomalaisten todellisen kannatuksen ja Vanhasen osuus on lähellä Keskustan todellista kannatusta tällä hetkellä.

Demarien Tuula Haataiseen ei usko kaikki demaritkaan, eikä valitettavasti Vasemmistoliiton Metja Kyllöseen kaikki puolueen kannattajat. Kyllönen tosin paransi vaalitenteiussä, joten osuus tulee nousemaan.

Pekka Haavistolla ei ole oikeastaan mitään annettavaa, eli hänen kannatus tulee laskemaan edelleen. Osan vihertävien äänistä tulee saamaan jopa Paavo Väyrynen, sillä hän voi viehättää nuoria, jotka eivät tiedä ketä äänestää.

Kirjoita vastaus viestiin Nimi tai nimimerkki

Otsikko

Viesti

TS:n Verkkokeskustelun säännöt Peruuta Viesti lähetetty!



Keskusteluja julkaistaan arkisin kello 9–23 ja viikonloppuisin kello 8–22. Virhe viestin lähetyksessä. TS:n verkkokeskustelun säännöt Turun Sanomien verkkokeskusteluun tulevat viestit tarkastetaan ennakolta. Siksi viestit julkaistaan viiveellä. Keskusteluja julkaistaan arkisin kello 9–23 ja viikonloppuisin kello 8–22. Toimitus voi lyhentää ja muokata kirjoituksia. Kirjoittaja on juridisessa vastuussa viestinsä sisällöstä. Rasistisia, herjaavia tai ihmisten yksityisyyttä loukkaavia viestejä ei julkaista. Muista hyvät tavat, älä huuda!/HUUDA tai kiroile. Emme julkaise linkkejä tai mainoksia. Kirjoita napakasti. Emme julkaise yli 1 800 merkin viestejä. Pysy keskusteluketjun aihepiirissä. Älä yritä muuttaa aihetta. Toimitus voi harkintansa mukaan sulkea keskusteluketjun.