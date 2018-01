Poliisi vaatii HS:n toimittajan kotiin tehdyn etsinnän edellytysten tutkimista suljetuin ovin

Ylikorostunut toimittelijan itsetunto ja kannustava professori

Olisi perin ihmeellistä, ellei peräti merkillistä, jos tämä juttu menisi toimittelijan lähdesuoja edellä. Silleen, että rakkaat kolleegat kirjoittelisivat Kansan Uutisissa, Suomen Kuvalehdessä, Lapin Kansassa ja vaikkapa Länsi-Savo/Itä-Savossa toinen toistaan raflaavampia revittelyjä asiasta, missä toisella puolella on Suomen valtion salaisuusluokitettua aineistoa.



Toki on niin, että JSN:n ex-puheenjohtaja, se professori jo tiesi kertoa, että kaikki Suomen valtion salassapidettävä aineisto, joka on liki 10 vuotta tai vanhempaa perus, on jo kauan ollut vaikkapa Venäjän tiedossa. Mistä se professori tämän asian tietää??

