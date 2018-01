Tänään eläimiä, huomenna panssarivaunuja – Neuvostoliiton vanha sotaratsu lennätti pandat Suomeen

Mikko Pulliainen

Yhdysvaltain armeijalla oli visainen ongelma.

Sotaväen piti kuljettaa valtavankokoinen generaattori Afganistanin eteläosassa paikkaan, jonne suunniteltiin lentotukikohtaa. Mikään rahtiyhtiö ei vain suostunut lennättämään kuormaa paikalle: syrjäinen maailmankolkka kun oli pääosin paikallisten rosvojoukkojen vallassa eikä lentotukikohdassa ollut edes polttoaineen kaltaisia peruspalveluja.

Sanalla sanoen, paikalle voisi laskeutua mutta sieltä nouseminen olisikin pahempi rasti.

Kesken pähkäilyn armeija sai puhelun venäläisiltä lentäjiltä, jotka lupasivat hoitaa keikan kahden miljoonan dollarin hintaan. Aiemmin Yhdysvallat oli luvannut työstä noin 700 000 dollaria, mutta tässä jos missä markkinat olivat venäläisten puolella.

Kaksi miljoonaa taalaa vaihtoi omistajaa, ja kohta lentotukikohtaan laskeutui vanha venäläinen Iljushin-76 -kuljetuskone. Sen miehistö purki generaattorin koneesta ja pisti sitten tupakaksi.

Seuraavaksi paikalle saapui afgaanimiehen ajama, aivan yhtä vanha ja kulunut minibussi. Koneen miehistö hyppäsi sen kyytiin.

Amerikkalaiset sotilaat olivat jokseenkin hämmästyneitä.

– Miten te aiotte viedä koneen takaisin?

– Emme me aiokaan, venäläismiehistö vastasi.

He olivat ostaneet lentokoneen ties mistä mustan pörssin markkinoilta 500 000 dollarin hintaan. Amerikkalaisten kanssa solmitun diilin jälkeen miehistö jäi puolitoista miljoonaa dollaria voitolle, ja generaattorin tuonut Iljushin-76 saattaa ihan hyvin seistä edelleen ruostumassa Afganistanin auringon alla. (Matt Potter: Outlaws Inc.)

Ei se lentäminen aina niin tarkkaa touhua ole, kuten tästä opimme. Australialaisten lennonjohtajien tarjoama kommenttiraita on sen verran hauska, että ääni kannattaa pitää päällä:

Kiinan Chengdusta Suomeen matkanneet kaksi pandakarhua tänä varastivat shown Helsinki-Vantaan lentoasemalla. Tämä on ymmärrettävää, mutta samalla harmillista, sillä otukset lennättänyt lentokone ansaitsee perinnetietoisen ihmisen arvostuksen.

Nimittäin, pandat kuljettanut venäläinen Volga-Dnepr -rahtioperaattori saapui paikalle uusimmalla versiolla samasta kunnianarvoisesta Neuvostoliiton työjuhdasta, josta Potter kirjassaan kertoo.

Vuonna 1971 ensimmäisen kerran lentänyt IL-76 on ikoninen konetyyppi, juuri sellainen jota tosimiehet lentävät silloin, kun tehtävänä on tosi likainen työ.

Jos neuvostoliittolainen kuorma-auto saisi siivet, se näyttäisi...tai siis, IL-76 on kuorma-auto, johon on laitettu siivet. Se on uhmannut Siperian julmia pakkasia ja väistellyt sissien ilmatorjuntaohjuksia Neuvostoliiton miehittäessä Afganistania.

Konetyyppiä on rakennettu tuhatkunta kappaletta, ja kun Neuvostoliitto hajosi, erinäinen määrä konekalustoa sekä lentomiehistöjä jäi ilman töitä. Niinpä Iljushineja on viimeisen 25 vuoden aikana nähty ympäri maailman muun muassa erinäisissä kriisipesäkkeissä kuljettamassa enemmän tai vähemmän kyseenalaisia kuljetuksia - edellämainittu Potterin teos on mitä suositeltavinta luettavaa aihepiiristä kiinnostuneille.

Jos Iljushin-76 osaisi puhua, se ei pienistä valittaisi.

Suorituskyky saavutetaan polttoaineenkulutuksen ja meluhaittojen kustannuksella. Tämän kirjoittaja sattui kerran paikalle, kun rauhanturvaajien huoltolentoa operoinut IL-76 teki lähtöä Tampere-Pirkkalan lentoasemalta. Siinä savu nousi ja tärykalvot paukkuivat.

Volga-Dnepr operoi viidellä Iljushin-76TD-90VD -koneyksilöllä. Kyseessä on konetyypin modernisoitu versio, jossa on muun muassa uudet moottorit sekä moderni ohjaamolaitteisto. Niinpä se voi edelleen lentää ympäri maailman - klassisimmat neuvostokoneet kun rikkovat jo esimerkiksi melumääräyksiä.

Pandat tuoneen koneen suurin mahdollinen lentoonlähtöpaino on 195 tonnia, ja se kuljettaa maksimissaan 50 tonnia rahtia 4 000 kilometrin matkan.

Koneessa on kaksi kolmen tonnin kuorman nostavaa vinssiä sekä neljä vetolaitetta, jotka pystyvät kiskomaan kymmenen tonnin painoista rahtia.

Iljushinin tehtävistä kielii Volga-Dneprin verkkosivuilla oleva rahtilaskuri, jolla potentiaalinen asiakas pääsee mallaamaan hieman epätavallisempaakin rahtia. Tiesittekö esimerkiksi, että IL-76:n rahtitilaan mahtuu kolme kappaletta yhdysvaltalaisia aseistettuja LAV-25 -panssariajoneuvoja?

Jutun kuvatekstiin tehty korjaus 18.1.2018 kello 16.00: Kuusimoottorinen kone on mallia Antonov-225, eikä Antonov-124.

