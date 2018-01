Hallitus vahvisti maataloustuet - puolet pohjoisen maitotiloille, etelästä leikattiin 8 prosenttia

Hallitus päätti torstaina maa- ja puutarhatalouden keskeisistä kansallisista tuista tälle vuodelle. Määräraha on yhteensä 325 miljoonaa euroa eli vajaan prosentin viime vuotta pienempi.

Kansalliset tuet jakautuvat pohjoiseen tukeen, Etelä-Suomen kansalliseen tukeen ja sokerijuurikkaan kansalliseen tukeen. Noin 91 prosenttia on pohjoista tukea ja noin seitsemän prosenttia on Etelä-Suomen kansallista tukea. Valtaosa lopusta on sokerijuurikkaan kansallista tukea.

Pohjoisen tuen määrä laski noin prosentin ja Etelä-Suomen kansallinen tuki noin kahdeksalla prosentilla EU-komission vahvistaman tukiohjelman mukaisesti. Pohjoisesta tuesta yli puolet eli noin 160 miljoonaa euroa maksetaan maidontuotannolle.

Sika- ja siipikarjatalouden tuotannosta irrotettu tuki eläintä kohti pienenee noin yhdeksän prosenttia. Kasvihuonetuotannon tuessa ja puutarhatalouden varastointituessa Etelä-Suomen tukitaso laski keskimäärin neljä prosenttia. Sokerijuurikkaan kansallista tukea maksetaan yhtä paljon kuin ennenkin eli 350 euroa hehtaarilta.

Emolehmien ja emolehmähiehojen tuet, sonnien ja härkien tuet sekä teurastettujen hiehojen ja sonnien tuet säilyvät ennallaan. Myös uuhien ja kuttujen tuet ovat samat kuin viime vuonna.