Huhtasaaren gradun plagiointisyytösten tutkiminen vie viikkoja

Vast: Kaikki ennen 2010 tehdyt selvitykseen

Tuskin on mikään "maantapa" edes Jyväskylän YO:ssa hyväksyttää kirjoitelmia, joista vähänkin keskitasoa vaativammat suomenkielen ilmaisut on kopioitu suoraan asiansa osanneilta ja laudaturin ylppäreissään suomenkielessä kirjoittaneilta. Olisi noloa, jollei Jyväskylän YO:n asianomainen tdk tutkisi plagiointisyytöksiä - väikk´ei nyt kyseessä olekaan vatrsinainen syytös, vaan kiinnostusta herättänyt kommentointi mediassa; tdk menettäisi kaiken arvonantonsa, jollei se puuttuisi asiaan selvittämällä k.o. gradun lähteet ja lähdemerkinnät. Tiainenhan totesi nimeen omaan, että a.o. opiskelija on kopioinut pitkiä ja monimutklaisia lauserakenteita edellyttävät ilmaisut muualta (lähdeviitteittä) ja esittänyt asiat opinnäytteessään muilta osin omin "tönkkölausein".

Tietenkin opinahjon pitäisi mahdollisuuksiensa puitteissa selvittää kaikki muutkin opinnäytteet, mutta valitettavasti kapasiteettia tällaiseen ei näytä olevan. Tässä mielessä onkin ilolla tervehditävä pyrkimyksiä päästä eroon pääsykokeista: nyt oltaisiin vältytty pyykiltä, jos k.o. tdk:aan opiskelemaan valittavilta olisi edellytetty laudatur-tasoista suomenkielen taitoa...