Suomi haluaa korkeammalle yltävää ilmatorjuntaa Hornetien tueksi

Vast: Katse ilmatorjuntaan päin!

Hornettihankkeen ohella ilmavoimien torjuntakapasiteetti nousi korkeammalle kun koskaan historiassa. En puhuisi ilmapuolustuksen alasajokierteestä.

Hävittäjät sopeutuvat ilman muuta parhaiten toimintaan ja nopeaan vastatoimintaan maalla, merellä ja ilmassa. Mikäli Suomen tulisi antaa liittolaisilleen sotilaallista tukea, hävittäjät olisi tuolloinkin nopein ja tehokkain ratkaisu. Ei niiden arvoa kannata vähätellä.

Kaukoilmatorjunnan- ja ilmapuolustuksen kehittäminen tukee omaa toimintaa. Ei niiden tarvitse olla jatkuvasti koko maan kattavaa, vaan ne on kyettävä keskittämään painopistealueet kattavaksi. Edes väliaikaisen ilmaherruuden riistäytyminen tietäisi vihollisen ilma-ja maavoimille kohtalokkaita seurauksia. Tämä tekee maahan tunkeutumisen kannattamattomaksi. Tässä vaiheessa puolustusvoimat kykenevät toimimaan omin neuvoin.



Saattaisi olla suuri poliittinen virhe lähteä ruoskimaan Suomea risteilyohjuksilla ja toisaalta, edes 52 Tomhawkilla ei saatu yhtä Syyrian ilmavoimien tukikohtaa toimintakyvyttömäksi...

Itse näkisin asian niin, että mahdollinen vihollinen pyrkisi "motittamaan" mahdollisimman laajat puolustusasemat pyrkiäkseen saavuttamaan itselleen edulliset neuvotteluasemat ja näin saavuttamaan tavoitteensa. Joukkojen hajauttaminen on ilman muuta järkevä toimenpide.

Laskutoimituksia tehdessä on otettava huomioon, ettei yksikään suurvaltavihollinen voi menettää kasvojaan Suomen kaltaisen pienen valtion edessä.



Artikkelissa käsiteltiin ainoastaan Suomeen kohdistuvia mahdollisia ohjusiskuja. On kuitenkin otettava huomioon tilanne, jossa Suomen ilmatilaa käytetettäisiin iskeäkseen Venäjää. Osoittaisiko ilmapuolustuksemme passiivisuus tyhjiötä, jonka naapuri tulisi varmasti täyttämään ?