Saab kaavailee Tampereelle sataa työpaikkaa

Mikko Pulliainen

– Tahdomme perustaa Tampereelle maailmanluokan tutkimuskeskuksen.

Puolustusteollisuuden jättiläisen Saabin toimitusjohtaja Håkan Buskhe toi pääkaupungin kylmään talvimyrskyyn melkoisen lämmittäviä uutisia. Hän kertoi, että Saab aikoo investoida Pohjoismaiden suurimpaan sisämaakaupunkiin perustamaansa yksikköön tulevan viiden vuoden aikana jopa 50-70 miljoonaa euroa.

Viime vuodesta alkaen Saab on kaikessa hiljaisuudessa rekrytoinut henkilöstöä tytäryhtiönsä Combitechin yhteyteen perustettuun tutkimuskeskukseen. Siellä työskentelee jo nyt tusinan verran insinöörejä. Kuluvana vuonna määrä on tarkoitus kaksinkertaistaa, ja lähivuosien aikana keskuksen on tarkoitus työllistää sata ihmistä.

– Ja jos olemme oikein menestyksekkäitä, emme lopeta siihen, Buskhe toteaa Lännen Median haastattelussa.

Toimitusjohtajan mukaan keskus ei liity siihen, että Saab kilpailee paraikaa Suomen ilma- ja merivoimien rahakkaista hankintasopimuksista.

– Toki tarjoamme suomalaisille tuotteita, joita Tampereella kehitetään, mutta tämä ei ole syy yksikön perustamiselle. Tampereella kehitettyjä tuotteita on tarkoitus myydä maailmanlaajuisesti.

Buskhen mukaan Tampereelle tultiin yksinkertaisesti osaavan työvoiman houkuttelemana.

Ruotsilla ja Suomella on pitkä teollisen yhteistyön historia, muistuttaa Saabin hallituksen puheenjohtaja Marcus Wallenberg.

– On esimerkiksi Stora Enso sekä [entinen] TeliaSonera. Me olemme tehneet yhteistyötä Ericssonin kanssa, ja Nokia on vahva kilpailija. Koska esimerkiksi ohjelmisto-osaaminen on tiukassa joka alalla, on luonnollista käyttää suomalaisia kykyjä tuotekehityksessä, Wallenberg perustelee lehdistötilaisuudessa.

Tampereen yksikössä keskitytään erityisesti radio- ja mikroaaltotaajuuksilla toimivien passiivisten sensoreiden kehitykseen eli laitesuunnitteluun, mutta myös signaalinkäsittelyyn sekä ohjelmisto-osaamiseen.

Passiivinen sensori on havainnointilaite, joka ei huutele omasta olemassaolostaan toisin kuin vaikkapa sukellusveneen kaikuluotain. Yksinkertaisimmillaan kyse voi olla esimerkiksi radioantennista, jolla kuunnellaan vastapuolen viestintää. Vastaavasti esimerkiksi tutkasignaalista voidaan tunnistaa, mikä lentokone, ohjus tai vastaava sellainen on signaalin lähettänyt.

Tampereella kehitettävää teknologiaa aiotaan hyödyntää sekä lentävissä että maanpinnalla toimivissa laitteissa.

– Signaali vastaanotetaan radio- tai mikroaaltotekniikalla, jonka jälkeen signaalia käsitellään niin, että siitä saadaan haluttua informaatiota, selvittää Tampereen-yksikön tiiminjohtaja Pekka Halme.

Otaniemestä valmistunut diplomi-insinööri Halme on aiemmin työskennellyt Nokian ja sittemmin Microsoftin palveluksessa Tampereen Hervannassa. Hänen mukaansa Tampereelle etsitään tällä hetkellä varsinkin signaalinkäsittelyn ja ohjelmistotekniikan osaajia.

Vastaavanlaisia teknologiakeskuksia Saabilla on kymmenkunta ympäri maailman. Koska kyse on puolustusteknologiasta, Ruotsin valtio tekee lopullisen päätöksen siitä, minkälaisia asioita Saab voi valtakunnanrajojen ulkopuolella kehittää.

– Viime vuosien aikana tutkimus- ja kehitysbudjettimme on kasvanut puolesta miljardista eurosta miljardiin. Yhtiön myynnistä jo yli kolme neljäsosaa suuntautuu Ruotsin ulkopuolelle.

Suomessa Saab aloitti jo viime vuonna yhteistyön Aalto-yliopiston kanssa. Buskhen mukaan Saab suhtautuu myönteisesti myös mahdolliseen yhteistyöhön Tampereen yliopistojen sekä alueen yritysten parissa.

– Suomessa kehitettävä teknologia on Suomen lakien alaista. Myymme sitä ympäri maailman vain, jos meillä on siihen lupa, Buskhe korostaa.

Hänen mukaansa Tampereen-teknologiaa on tulossa esimerkiksi uusiin Gripen E -monitoimihävittäjiin.

– Jo nyt teknologiakeskus on mukana avainprojekteissamme kuten Global Eye -lentokoneessa.

Lentokonevalmistaja Bombardierin kanssa yhteistyössä kehitetty Global Eye on liikesuihkukoneen pohjalta kehitetty valvontakone, jossa on sensoreita joka lähtöön.

Marcus Wallenberg painottaa, että kehitettyä pohjateknologiaa pitää pystyä hyödyntämään kaikenlaisissa laitteissa. Tämä takaa, että kustannukset pysyvät kurissa ja teknologiapäivityksiä voidaan tehdä tarpeeksi nopeasti.