Panda tarvitsee bambua ja tuttua seuraa selvitäkseen matkasta Suomeen – luonnossa elää 1 800 pandaa

Ossi Rajala

Suomeen saapuu torstaina isopandapariskunta. Pandoille kaukolento Kiinasta on rankka rupeama. Ähtärin eläinpuiston pandahoitaja Anna Palmroth kertoo Lännen Medialle, että onnistuneen matkan yhtenä edellytyksenä on, että pandoille on matkan aikana tarjolla niiden lempimurkinaa eli bambua.

– Pandoille yleensä kuljetuslaatikoiden siirtäminen on yleensä hieman hermostuttava vaihe ja tämän vuoksi laatikoissa onkin niin sanotut peittolevyt päällä, jotta panda häiriintyisi mahdollisimman vähän laatikon siirtojen aikana. Kun laatikot ovat paikallaan ja tutut hoitajat sekä evästä tarjolla, niin pandat yleensä rauhoittuvat hyvin matkan ajaksi, pandahoitaja Anna Palmroth sanoo.

Ähtäriin saapumisen jälkeen pandat totuttelevat uuteen kotiinsa kuukauden verran ennen kuin ne ottavat vieraita taloonsa.

– Pandat ovat karanteenissa omissa tarhoissaan vielä kuukauden saavuttuaan Ähtäriin, joten uuteen kotiin sopeutuminen tapahtuu rauhassa pandojen ehdoilla ilman ulkopuolisia häiriötekijöitä. Lennolla tulee mukana myös bambua Kiinasta, jotta jo heti alkuun on tarjolla maistuvaksi todettuja bambulajikkeita, Palmroth selvittää.

Suomessa pandat tunnetaan nimillä Lumi ja Pyry. Kiinassa neljävuotias urospanda on tunnettu nimellä Hua Bao ja kolmevuotiaan naaraspandan nimi on ollut Jin Baobao.

Kyseistä urospandaa on kuvailtu uteliaaksi ja eläväiseksi pandaksi, joka on paikalla ruoka-aikaan.

Naaraspanda on varovaisempi ja ujompi tapaus, joka tahtoo esimerkiksi nousta puuhun aterioimaan. Pandat tekevät Palmrothin mukaan yleensä näin vain luonnossa.

Suomen ilmasto-olosuhteet vastaavat olosuhteita pandojen kotivuorilla Kiinassa. Pandan luontainen mustavalkoinen värityskin juontaa juurensa siitä, että se on toimiva suojaväri lumisessa vuoristossa. Pandojen toivotaan lisääntyvän Ähtärissä.

Panda on luonteeltaan rauhallinen kasvissyöjä. Maailman luonnonsuojelusäätiö WWF:n mukaan luonnossa elää yli 1 800 isopandaa eli laji on uhanalainen.

Uhanalaisuus johtuu erityisesti siitä, että ihminen on tuhonnut pandojen elinympäristöä eli bambumetsiä, mikä on pannut lajin ahtaalle.

Pandojen laskeminen on tosin vaikeata. Laskentaa tehdään siten, että pandojen elinalueilla etsitään niiden ulosteita, joista löytyy bambun jämiä, joissa puolestaan näkyy pandojen puremajälki. Puremajälkien perusteella voidaan laskea pandojen lukumäärää. WWF:n mukaan laskentaa on viimeksi tehty 2014.

Pandat ovat lisääntyneet viime vuosikymmeninä. 1970-luvulla niitä laskettiin olevan vain noin tuhat. Pandoista onkin tullut luonnonsuojelun ikoni varsinkin sen jälkeen, kun WWF on valinnut eläimen logoonsa.

WWF korostaa, että pelastamalla pandan (ja muitakin uhanalaisia lajeja) ihminen auttaa säilyttämään luonnon monimuotoisuutta. Panda toimii luonnossa esimerkiksi bambun siementen levittäjänä ja eläin tekee tilaa myös muille kasveille kasvaa.