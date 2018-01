Perustulokokeilu on puolivälissä – "Pitää olla aika sissi, että 560 eurolla pärjää"

Maria Kalliokoski

Vaikka viime vuoden alussa alkanut perustulokokeilu kestää vain kaksi vuotta, sen tulokset eivät jää irrallisiksi, Kelasta vakuutetaan. Tuloksia hyödynnetään etenkin tulevien vuosien sosiaaliturvauudistuksessa.

– Tämä on yksi sysäys siihen suuntaan, luonnehtii Kelan lakiyksikön päällikkö Marjukka Turunen.

Hänestä on tärkeää, että kokeilussa saadaan tuloksia säännönmukaisesta taloudellisesta turvasta sekä byrokratian vähentämisestä.

Kokeilun tavoitteena on selvittä, miten perustulo vaikuttaa sitä saavien työllisyyteen. Satunnaiset tulot eivät leikkaa perustuloa kuten työttömän sosiaalietuuksia.

Veroton perustulo on 560 euroa kuussa. Kokeilu on Turusen mukaan jo tuonut paljon hyvää. Kuten näkökulmaa, ettei pelkkä raha ole ratkaisu vaan myös palvelut. Hän viittaa esimerkiksi tuen antamiseen työnhaussa, jotta hakijalle löytyisi juuri hänelle sopiva työ.

Turunen myöntää malliin kohdistuneen arvostelun osin oikeaksi. Osallistujia olisi voinut olla enemmän kuin 2 000, ja kokeilun tavoitetta olisi voinut kirkastaa alussa enemmän.

Yksi satunnaisotannalla kokeiluun valitusta on jurvalainen yrittäjä Juha Järvinen. Kuuden vuoden työttömyyden jälkeen perheenisälle oli mieluista päästä mukaan kokeiluun.

Hän on kannattanut perustuloa niin kauan kuin siitä on puhuttu. Hänestä se on ihmisoikeuskysymys.

– Perustulo on loistava. Se takaa välttämättömimmän, vaikka Suomessa pitää olla aika sissi, että 560 eurolla pärjää.

Hän sai säännöllisen tulon ansiosta viime kesällä mahdollisuuden perustaa taidetuotantoalan yrityksen ja tehdä pieniä investointeja. Yritys on jo tuonut hieman lisätuloja.

Hän vertaa ensimmäistä vuottaan yrittäjänä nyrkkeilykehään astumisena: perustulo antoi nyrkkeilyhanskat.