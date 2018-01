Puhemiehistöön paineita valita naisia – Suomen poliittinen johto miesten käsissä

Sanna Nikula

Suomen poliittinen johto on tällä hetkellä pitkälti miesten käsissä. Siksi sekä kokoomuksen että SDP:n puheenjohtajilla lienee halukkuutta valita puhemiesehdokkaaksi nainen.

Sinisten Maria Lohelan hallussa nyt oleva paikka menee eduskunnan perinteiden mukaisesti toiseksi suurimmalle ryhmälle eli perussuomalaisten hajottua kokoomukselle. Samalla toisen varapuhemiehen paikan saa suurin oppositiopuolue SDP. Keskustan nykyinen varapuhemies Mauri Pekkarinen jatkanee tehtävässään.

Toiseksi varapuhemieheksi noussee halutessaan SDP:n Jutta Urpilainen. Hän näyttää olevan vahvoilla myös SDP:n eduskuntaryhmän sisällä, kun SDP:n kansanedustajilta kysyy suosikkeja.

– Jutta on osaava ja kokenut kansanedustaja, jota arvostetaan laajasti yli puoluerajojen, sanoo esimerkiksi Sanna Marin.

Urpilainen ei ole vastannut STT:n kommenttipyyntöön.

Puhemiehenäkin kokenut Eero Heinäluoma saa niin ikään vankkaa kannatusta, mutta hän on tiettävästi kieltäytynyt tehtävästä. STT:lle hän vastaa kuitenkin miettivänsä yhä asiaa.

Kokoomuksella vaikuttaa olevan edessään samankaltainen dilemma: Kaikkien aikojen pitkäaikaisin kansanedustaja Ilkka Kanerva vai pätevä nainen suuren valiokunnan johdosta eli Anne-Mari Virolainen? Molemmat ovat ilmoittaneet olevansa käytettävissä. Molemmat myös saavat ääniä, kun kokoomuksen kansanedustajilta kysyy.

Myös tällä hetkellä varapuhemiehenä toimiva pirkanmaalainen Arto Satonen on kertonut olevansa käytettävissä ja hänelläkin on kannattajansa.

Sen sijaan sisäministeri Paula Risikko panttaa yhä kantaansa. Hän ei vastannut STT:lle tiistaina. Risikko olisi varteenotettava ehdokas, jos hän päättää lähteä puhemieskisaan.

– Hän täyttäisi kaikki kriteerit. Hän on pätevä, Pohjanmaalta ja nainen, vastaa yksi kokoomusedustaja.

Kanervan puolesta puhuu kannattajien mielestä ylivoimainen osaaminen ja kokemus. Myös Virolainen on kokenut ja kielitaitoinen parlamentaarikko. Molempien ongelma on se, että he ovat Varsinais-Suomesta kuten puolueen puheenjohtaja Petteri Orpokin.

Suurimpien puolueiden keskustan, kokoomuksen ja SDP:n puheenjohtajat ja myös eduskuntaryhmien puheenjohtajat ovat nyt miehiä. Presidentti on hyvin todennäköisesti mies myös seuraavalla kaudella.

Seitsemästätoista ministeristä miehiä on yksitoista. Painavimmat pääministerin, valtiovarainministerin ja ulkoministerin salkut ovat miesten hallussa.

– Ilman naisia politiikka on puolinaista ja puolet voimavaroista käyttämättä. On olennaista, että maan kärkipaikoilla on sekä miehiä että naisia. Tämä on tärkeä näkökulma, kun kantani ratkaisen, sanoo esimerkiksi kokoomuksen kansanedustaja Sari Sarkomaa STT:lle.

SDP:n Joona Räsänen kertoo, että "SDP:ssä on varmasti, niin sisäistä kuin ulkoistakin, painetta valita toiseksi varapuhemieheksi nainen."

– Nimien osalta sekä Jutta Urpilainen että Tuula Haatainen ovat nousseet usein esille. Jutta oli varmasti ennakkoon vahva suosikki, mutta asetelma on sen jälkeen hieman muuttunut. Varapuhemieskokemustahan ryhmästä löytyy muun muassa Tarja Filatovilta, Räsänen sanoo

Urpilainen esiintyi valitsijayhdistyksen presidenttiehdokkaan Sauli Niinistön kampanjassa ja osa demareista närkästyi, vaikka Urpilainen sanoi kannattavansa ja äänestävänsä Haataista.

Haatainen on paitsi puolueen presidenttiehdokas myös keväällä eduskuntaan tulevan sote-uudistuksen takia tärkeässä roolissa sosiaali- ja terveysvaliokunnan puheenjohtajana.