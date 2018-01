Sdp varauksellinen Häkkäsen esityksen suhteen

Vast: !

Riisu hyvä mies ne puoluevärjätyt lasit ja nouse poterostasi! Tässä on kyse perustuslaista, koko demokratiamme kulmakivestä. Itse perustuslaki määrää, että sitä ei voi muuttaa käden käänteessä. Tällä tavoin perustuslakiin ei päädy sellaista, mitä vain vähemmistö kannattaa.



Perustuslakia muuttaessa on syytä olla jäitä hatussa. Maailmalta löytää esimerkkejä huonoista muutoksista: esimerkiksi Puolan hallitus on romuttamassa oikeuslaitostaan, kansan vastustuksesta huolimatta. Hätäinen perustuslakiin kajoaminen on yleensäkin nuoren demokratian tunnusmerkki, eikä satavuotiasta Suomea voi enää laskea tähän ryhmään kuuluvaksi.