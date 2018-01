SDP varauksellinen Häkkäsen esityksen suhteen

Heta Hassinen, Tuomas Savonen

Suurin oppositiopuolue SDP suhtautuu varauksellisesti oikeusministeri Antti Häkkäsen (kok) esitykseen, jonka mukaan hallituksen tulisi suositella eduskunnalle tiedustelulakeihin liittyvän perustuslain muutoksen säätämistä kiireellisenä asiana.

SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtajan Antti Lindtmanin mukaan SDP päättää kantansa perustuslain kiireellisen säätämisjärjestyksen käyttämiseen vasta kun tiedetään päätettävän lainsäädännön tarkka sisältö.

Samoin Lindtmanin mukaan pitää tarkastella myös sitä, miten paljon kiireellisessä menettelyssä käsitteleminen tosiasiassa nopeuttaisi lainsäädännön voimaantuloa verrattuna tavanomaiseen perustuslain säätämisjärjestykseen.

Suurimpana oppositiopuolueena SDP on avainasemassa siinä, että kiireellisen säätämisjärjestyksen eduskunnassa edellyttämä viiden kuudesosan enemmistö voidaan saavuttaa.

Lindtman korostaa, että uutta lainsäädäntöä tiedustelua koskien tarvitaan, eikä asiaa ole mitään syytä viivyttää.

– On kuitenkin ensiarvoisen tärkeää, että tämän lainsäädännön mahdollisesti tuomat uudet tiedusteluvaltuudet sekä niitä koskeva valvonta ovat hyvin tasapainossa kansalaisten yksityisyydensuojan kanssa, Lindtman kirjoittaa STT:lle lähettämässään sähköpostissa.

– Erityisesti perustuslakiin mahdollisesti tehtävät muutokset on rakennettava niin, etteivät ne anna avointa valtakirjaa myöhemmin tavallisen lain säätämisjärjestyksessä laajentaa puuttumista kansalaisten yksityisyyden suojaan, Lindtman jatkaa.

Häkkäsen esitys ei nostattanut innostusta myöskään muissa suurimmissa oppositioryhmissä.

Perussuomalaisten ryhmänjohtajan Leena Meren mukaan ryhmässä suhtaudutaan myötämielisesti terrorismin torjunnassa auttavaan tiedustelulainsäädäntöön, mutta kiireelliseen säätämisjärjestykseen ryhmällä ei ole kantaa.

Eduskunnan perustuslakivaliokunnassa istuva Meri kiinnittää huomiota siihen, että päätöstä kiireellisestä säätämisjärjestyksestä voidaan pitää ennakkotapauksena, joka tulee viitoittamaan myös tulevia päätöksiä perustuslain muuttamisesta. Tämän vuoksi Meri haluaa kuulla valtiosääntöasiantuntijoiden näkemyksiä asiasta.

– Menemmekö me siihen, että perustuslaki aina muutetaan kiireellisenä? Tässä tullaan tekemään rajanvetoa siitä, milloin on sellainen poikkeustilanne, että kiireellisyys on tarpeen ja milloin ei, Meri sanoi STT:lle.

Myös Meri kiinnittää huomiota siihen, että seuraaviin eduskuntavaaleihin on vain reilun vuoden verran aikaa.

– Ymmärtäisin kiireellisyyden, jos olisimme eduskuntakauden alussa tai puolivälissä, mutta nyt jäljellä on tosi lyhyt aika.

Vihreiden eduskuntaryhmän puheenjohtaja Krista Mikkonen kertoo, että puolue muodostaa kantansa kiireellisyyteen vasta nähtyään varsinaisen lakiesityksen.

– Mehän olemme suhtautuneet vähän kriittisesti kiireellisyyteen, mutta sehän riippuu siitä, mitä esitys loppupelissä sisältää, Mikkonen sanoi STT:lle.

Vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson kertoo, että puolueen mielestä kiireellisyydelle ei ole tällä hetkellä perusteita.

– Lakiesityksen antamisessa on hallituksella mennyt näin paljon aikaa, niin ajallinen säästö, joka kiireellisellä menettelyllä saadaan, on suhteellisen pieni, Andersson sanoi.