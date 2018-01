Meret yritetään puhdistaa muovilautoista tehostamalla kierrätystä

Anniina Luotonen

Netissä leviävä video muoviin sotkeutuneesta kilpikonnasta pukee kuviksi sen, miksi EU on muiden joukossa puuttumassa meressä lilluvaan muovijätteeseen.

Muovijätettä kertyy pakkauksista, mutta sitä kulkeutuu vesistöihin myös kosmetiikassa olevina mikromuoveina.

Kaikki muovipakkaukset pitäisi EU-komission mukaan suunnitella vuoteen 2030 mennessä niin, että pakkaukset voi kierrättää. Tiistaina julkaisemassaan "muovistratregiassa" komissio asettaa tavoitteeksi, että pakkaukset suunniteltaisiin siten, että ne soveltuvat mahdollisimman hyvin kierrätykseen ja jätettä ylipäätään syntyy mahdollisimman vähän.

Muovipakkauksille ryhdytään valmistelemaan laatuvaatimuksia, jotta valmistajat ja brändit voisivat luottaa kierrätysmateriaalin laatuun ja ryhtyisivät käyttämään sitä enemmän.

Toimia esitelleen varapuheenjohtaja Jyrki Kataisen (kok.) mukaan komissio kannustaa teollisuutta kehittämään uusia materiaaleja ja teknologioita, mihin etsitään myös taloudellisia kannusteita.

– Muovistrategialla luomme pohjan uudelle muovien kiertotaloudelle, Katainen sanoi Strasbourgissa.

Muoviteollisuus ry:n toimitusjohtajan Vesa Kärhän mukaan iso osa muovipakkauksista on kierrätyskelpoisia Suomessa jo nyt.

Muoveista vain PVC-muovia, jota käytetään esimerkiksi rakennusmateriaalina tai sadevaatteissa, ei voi laittaa kierrätykseen.

Euroopan muoviteollisuus kertoi tiistai-iltana, että se ottaa tavoitteekseen kierrättää 60 prosenttia muovista vuoteen 2030 mennessä. Kärhän mukaan tavoite koskee kaikkea muovia eikä vain pakkauksia, ja tavoitetta tullaan myöhemmin vielä kiristämään.

Sen sijaan puheet muoviverosta ovat hänen mukaansa olleet yllättäviä.

– En ihan usko, että vero etenee lähivuosina. Jäsenmaat ovat olleet aika mustasukkaisia siinä, ettei verotus kuulu EU:lle.

Budjetista vastaava komissaari Günther Oettinger maalaili viime viikolla, että muoviverolla voitaisiin paikata Britannian jättämää aukkoa EU:n tulevien vuosien budjetissa ja ajatus oli esillä myös tiistaina. Katainen tosin kertoi olevansa epäileväinen sen suhteen, löydettäisiinkö Euroopan laajuista veromallia.

Kosmetiikkatuotteisiin harkitaan puolestaan merkintöjä, jotka kertoisivat, onko tuotteessa mikromuoveja. Mikromuovit ovat pienen pieniä jakeita, joita on esimerkiksi ihon kuorinta-aineissa.

Kuluttajan voi olla vaikeaa tunnistaa tuotteita, joissa on lisäaineena pikkuruisia muovipartikkeleita. Siksi komissio harkitsee tuotteisiin merkintöjä.

Mikromuovia voi päätyä vesistöihin myös vaatteista pesun yhteydessä tai auton renkaista.

Muoviteollisuuden Kärhä uskoo, että on vain ajan kysymys, että kosmetiikkateollisuus luopuu mikromuoveista. Tuotekehitys on hänen mukaansa jo pitkällä ja kehitteillä on korvaavia ainesosia.