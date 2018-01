Tuomas Savonen, Merja Könönen

Keskustan presidenttiehdokkaan Matti Vanhasen vaalikampanjan yhteenlasketut kulut ovat 550 000 euroa, käy ilmi hänen vaalirahoitusta koskevasta ennakkoilmoituksestaan.

Vihreiden presidenttiehdokkaan Pekka Haaviston kampanjabudjetti on hänen ennakkoilmoituksensa mukaan runsaat 230 000 euroa.

Valitsijayhdistyksen ehdokkaan Sauli Niinistön vaalibudjettiin verrattuna Vanhasen ja Haaviston budjetit kalpenevat pahasti, sillä Niinistön budjetti on hänen ennakkoilmoituksensa mukaan 1,5 miljoonaa euroa. Niinistö sai kampanjaansa tukea yksityishenkilöiltä reilut 700 000 euroa ja yrityksiltä reilut 500 000.

Aiemmin ennakkoilmoituksen on jättänyt vasemmistoliiton ehdokas Merja Kyllönen, jonka vaalikampanjan kulut ovat 148 000 euroa. Summasta 100 000 euroa on peräisin vasemmistoliitolta.

Laura Huhtasaari, Nils Torvalds, Tuula Haatainen ja Paavo Väyrynen eivät ole jättäneet ennakkoilmoitusta.

Ylivoimaisesti suurin osa Vanhasen kampanjabudjetista – 485 000 euroa – tulee keskustapuolueelta.

Yrityksiltä Vanhanen on saanut tukea 50 000 euroa ja yksityishenkilöiltä 10 000 euroa. Muilta tahoilta Vanhanen on saanut tukea 5 000 euroa.

Suurin kuluerä Vanhasen kampanjassa ovat televisiomainokset, joihin menee 120 000 euroa. Toiseksi eniten kampanjassa käytetään rahaa lehtimainontaan, mihin menee 100 000 euroa. Vaalitilaisuuksiin Vanhasen kampanja käyttää 60 000 euroa.

Haavisto on saanut vajaat 97 000 euroa puolueelta. Yksityishenkilöiltä tukea tulee 59 000 euroa. Kampanjan rahoittajien joukossa on yksi yritys, liikkeenjohdon konsultointia harjoittava Hjärnbruket, joka on antanut 25 000 euroa.

Lisäksi tukea on tullut puolueyhdistyksiltä, Stiftelsen för det tvåspråkiga Finland -säätiöltä ja Föreningen Konstsamfundetilta.

Rahoista 106 000 euroa kuluu mainontaan ja sen suunnitteluun. Saman verran vievät muut kulut. Kampanjapäällikkö Riikka Kämpin mukaan summa sisältää muun muassa henkilöstö- ja matkakuluja.