Pekka Haavistolla runsaan 230 000 euron vaalibudjetti

Vihreiden presidenttiehdokkaan Pekka Haaviston kampanjabudjetti on runsaat 230 000 euroa, käy ilmi hänen vaalirahoitusta koskevasta ennakkoilmoituksestaan. Tästä summasta vajaat 97 000 euroa tulee puolueelta.

Haavisto on saanut yksityishenkilöiltä tukea noin 59 000 euroa. Kampanjan rahoittajien joukossa on yksi yritys, liikkeenjohdon konsultointia harjoittava Hjärnbruket, joka on antanut 25 000 euroa.

Lisäksi tukea on tullut puolueyhdistyksiltä, Stiftelsen för det tvåspråkiga Finland -säätiöltä ja Föreningen Konstsamfundetilta.

Ilmoituksen perusteella Haavisto ei käytä kampanjassa omia rahojaan.

Rahoista noin 106 000 euroa kuluu mainontaan ja sen suunnitteluun. Saman verran vievät muut kulut. Kampanjapäällikkö Riikka Kämpin mukaan summa sisältää muun muassa henkilöstö- ja matkakuluja..