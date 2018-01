Ministeri Saarikko vanhuksen kuolemantapauksesta: Ei vain yhden kunnan ongelma

Täytyy ihmetellä

Ministeri ikään kuin hyväksyy tämän ongelman jota sanoisin ihan laittomaksi vakavaksi tilanteeksi. Läheltä piti tilanteita sattuu koko ajan. Miksi reagoidaan vasta kun joku on kuollut? Ihmisarvo ei ole sen arvoinen että näitä heitteillejättötapauksia on satoja vuosittain. Kotihoidon suurin ongelma on henkilöstön vähyys johon ei olla satsattu. Yksikin kiireisenpi päivä johon sisältyy akuuttitilanteita laittaa koko homman palasiksi. Ja niitähän on! Sairaaloista laitetaan entistä huononpikuntoisia vanhuksia kotiin. Tämä aiheuttaa suuren riskin potilaskuolemille. Tässäkin tapauksessa potilas oli kotiutettu sairaalasta. Oliko sairaalasta infottu kotihoitoa? Se on välttämätön asia. On varmistettava että potilaan tilanne raportoidaan kaikille joille se kuuluu. Omaisille ja kotihoidolle. Jos kotihoidon asiakas ei avaa ovea, ilmoitetaan siitä heti vastaavalle sairaanhoitajalle. Tämä alkaa selvittää tilannetta. Kotihoidon lähihoitajissa on monenlaista. On todella pätevää ja hyvää ja sitten sellaisia joita ei pitäisi alalle päästää ollenkaan. Jos käytännöt ovat epäselviä ollaan epäonnistuttu mm perehdyttämisestä. Se on aina kaikkien tehtävä. Ei vain sairaanhoitajien. Kotihoidossa asuu sellaisia vanhuksia joilla ei hyvä elämä toteudu ja tämä on seurausta laitoshoidon alasajamisesta.

