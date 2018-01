Vast: Nopeasti tuli kriittinen piste

Et ole tainnut lukea ollenkaan mikä aktiivimalli on? Aktivointi-sana hämää, jos ei lue aktiivimallin sisältöä ollenkaan. Kysehän on todellisuudessa työttömyysturvan n. 5% leikkauksesta.



Yksikään työnantaja ei ota muutamaksi tunniksi ketään istumaan, jos kyse ei ole ns. nuorten kesätöistä. Eikä Te-toimistoissa ole resursseja kurssittaa kaikkia työttömiä (eikä kurssit ole yleensä kovin järkeviä, jos työttömällä on koulutusta).



Lähes jokainen työssäkäyvä maksaa työttömyyskassoihin vuosimaksuja. Sipilää lainaten saa olla melkoinen "lammas", jos suostuu leikkaamaan omia etuuksiaan vapaaehtoisesti.