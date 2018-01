Helsingin kaupunki irtisanoi Kallion lukion opettajan – "syyllistyi opiskelijoiden seksuaaliseen häirintään"

Elina Korkee, Jecaterina Mantsinen

Helsingin kaupunki irtisanoi maanantaina Kallion lukion teatterin lehtorin. Irtisanomisesta päätti Helsingin lukiokoulutuksen päällikkö Mervi Willman, jonka mukaan keskeinen syy on opiskelijoiden seksuaalinen häirintä.

– Päätöksessä painoivat ennen kaikkea opiskelijoiden näkemykset ja kertomukset. Aineistoa oli sen verran paljon, että sen perusteella pystyi tekemään päätöksen, kertoo Willman.

Willmanin mukaan irtisanotun opettajan toiminnasta kertoivat lähinnä Kallion lukion nykyiset opiskelijat, mutta joukossa oli myös entisiä opiskelijoita. Opettajalta pyydettiin kirjallista selvitystä, mutta hän ei Willmanin mukaan tehnyt sellaista.

Helsingin kaupungin tiedotteen mukaan opettaja syyllistyi vakaviin laiminlyönteihin ja rikkomuksiin, kuten opiskelijoiden seksuaaliseen häirintään. Willmanin mukaan Helsingin lukioissa ei ole tällä hetkellä muita tapauksia, joissa opettajaa epäiltäisiin seksuaalisesta häirinnästä.

STT uutisoi opettajan toiminnasta viime marraskuussa. 18 opiskelijaa ja kaksi opettajaa kertoivat, että silloin vielä koulussa työskennellyt miespuolinen teatterin opettaja oli piinannut oppilaitaan läpi 2000-luvun muun muassa tekstiviestein ja intensiivisin halauksin. Oppilaat myös kertoivat hänen lähennelleen esimerkiksi raiskausharjoitusten lomassa.

Opettaja kiisti ahdistelleensa. Hänen mukaansa kyse on väärinkäsityksistä, muttei mistään seksuaalisesta.

Asia vietiin myös poliisille, joka selvityksen jälkeen totesi, ettei se aloita esitutkintaa. Poliisille kerrotut epäasiallisiksi koetut teot tapahtuivat ennen kuin seksuaalinen ahdistelu kriminalisoitiin, poliisi kertoi.

Opettajasta kanneltiin vuosien aikana rehtorille useasti. Entinen rehtori antoi opettajalle varoituksen vuonna 2004. Opettajan toimintaan ei STT:n lähteiden kertoman mukaan kuitenkaan puututtu siten, että epäasiallinen toiminta olisi saatu loppumaan.

Helsingin kaupunki kertoo tiedotteessaan, että kouluissa ja oppilaitoksissa otetaan käyttöön sähköinen työkalu, jonka avulla opiskelijat voivat antaa entistä helpommin palautetta. Sen toivotaan madaltavan kynnystä kertoa epäasiallisesta käyttäytymisestä, kiusaamisesta ja seksuaalisesta häirinnästä.

Irtisanotulla opettajalla on puolen vuoden irtisanomisaika, jonka aikana hänellä ei ole työvelvoitetta, kertoo lukiokoulutuksen päällikkö Willman. Opettaja on ollut virkavapaalla marraskuusta asti, ja hänen tilallaan on ollut sijainen. Willmanin mukaan on todennäköistä, että tehtävää hoidetaan lähiajat sijais- ja määräaikaisvoimin.