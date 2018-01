Analyysi: SAK lähti maltin tielle, toistaiseksi

Anita Simola

Suurimman palkansaajajärjestön SAK:n hallituksen linjaukset kohutusta aktiivimallista jäivät monelle mallia kiivaasti arvostelleelle ehkä laimeiksi.

Olihan maakunnista kuulunut alkuvuodesta viestejä, joiden mukaan joissakin liitoissa olisi halua pysäyttää uudistus työtaisteluin.

SAK:n puheenjohtaja Jarkko Elorantakin vahvisti ennen viikonloppua kenttäväen yleisimmän vaatimuksen olevan se, että aktiivimalli pitää hoitaa työtaistelulla pois päiväjärjestyksestä. Osa edusti maltillisempaa linjaa ja niin näköjään SAK:n hallituskin tänään.

Ay-kiemuroita seurannut pitkän linjan työmarkkinaveteraani kertoi, että yleensä ennen SAK:n hallituksen kokousta on tuntuma, mitä siellä päätetään. Tällä kertaa ei ollut.

Kokouskin venyi yli arvioidun ajan. SAK:laiset liitot kokoontuvat ensi viikon tiistaina pohtimaan kimuranttia tilannetta.

Kuun vaihteessa 2. helmikuuta järjestetään poliittinen mielenilmaisu. Se on todennäköisesti iso toritapahtuma. Tapahtumalla yritetään vaikuttaa siihen, että hallitus peruu vuoden alussa voimaan tulleen aktiivimallin ja lopettaisi myös valmistella olevan aktiivimallin kakkososan, joka kiristäisi etuuksia edelleen.

Tapahtumaan odotetaan reippaasti väkeä, mutta niin suurta siitä ei tule kuin vuonna 2015, jolloin kaikki kolme keskusjärjestöä oli mukana vastustamassa pakkolakeja. Nyt asialla on SAK yksin.

Oliko sattumaa vai suunnittelua, mutta pääministeri Juha Sipilän (kesk) vuoden ensimmäinen kyselytunti Kesärannassa osui sunnuntaille. Ja kuinka ollakaan, yksi pääteema oli luonnollisesti parjattu aktiivimalli.

Sipilä siirsi huomiota hallituksen päätöksestä yrityksille. Hän totesi, että yritykset ja työnantajat ovat lampaita, elleivät ne löydä työttömille kolmen tunnin työjaksoja.

Siinä hän on osittain oikeassa. Lyhyitä työputkia voidaan varmasti järjestellä suurilla paikkakunnilla. Mutta kolmenkaan tunnin työjaksoa ei voi tarjota, jos ei ole pajaa, jossa sitä työtä tehdään. Alueelliset erot ovat edelleen varsin suuri ja avoin kysymysmerkki sille, miten malli toimii käytännössä maan joka kolkassa.

Hallitus on luvannut seurata mallin toteutumista aktiivisesti. Mallia hiotaan ja korjaillaan, jos siihen on tarvetta. Hyvä niin. Moni veikkaa, että korjaussarja pitää ottaa esille aika nopeasti. Ongelmana eivät ole vain alueelliset erot, vaan myös ammattiryhmien ja työttömien ikävuosien väliset erot. Työttömäksi jäänyttä kuusikymppistä lonkkavaivaista ei paljon kannata maanitella lähihoitajaksi.

Aktiivimallia on arvosteltu hyvin rajusti. Sitä pidetään kyykyttämisenä. Mallia vastustavalla kansalaisaloitteella on yli 130 000 allekirjoittajaa. Aloite menee eduskunnan käsittelyyn, mutta niin on mennyt moni muukin aloite.

Hallitus ei peräänny mallistaan. Kunnianhimoinen tavoite on saada työllisyysaste 72 prosenttiin. Nyt ollaan jo aika lähellä. Aktiivimalli voi tuoda tarvittavat prosentit. Lisäksi muutaman viikon päästä häämöttävät kehysneuvottelut. Olisiko siitä sopiva virstanpylväs päivittää aktiivimallia? Varmasti.

Malli voisi saada helpommin hyväksyntää, jos neuvotteluista irtoaisi kunnon korvamerkitty potti työllisyyden hoitoon ja erityisesti työttömän yksilöllisiin palveluihin.

Voi myös olla, että hallitus alkaa viilata mallia kevään aikana ihan omasta tahdostaan. Hallitus on kohta taivaltanut kolme vuotta. Pian alkaa valmistautuminen seuraaviin vaaleihin. Paljon on saatu aikaan ja hankkeita maaliin, mutta suuria kansanmassoja ei pidä suututtaa.

Aktiivimallia on verrattu osuvasti taannoiseen jätevesiasetukseen. Se oli haja-asutusalueiden väelle kuin märkä rätti päin naamaa. Kaiken kukkuraksi sitä ajoi keskustaministeri. Eipä aikaakaan, kun asetusta lievennettiin, porrastettiin ja myöhennettiin. Kävisikö aktiivimallissa samalla tavalla? Ainakin se olisi parempi vaihtoehto hallitukselle kuin mahdolliset lakkoaallot ja vaaliaseiden luovuttaminen oppositiolle.