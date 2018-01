SAK:lta mielenilmaus aktiivimallista Helsinkiin, muissa keskusjärjestöissä ei ammuta yhtä kovilla

Vast: !

"t.a." näinhän kokoomuksen suunnalta toivotetaan tai ladon taakse ja............ Siellä idässä on vastassa riistoporvarikapitalistit.

Ehkä kannattaisi muistaa että suomi on työttömien/ työllisten kotimaa ja hyvinvointiyhteiskuntaa on yhteistuumin vuosikymmenet rakennettu.

Ääni on muuttunut kellossa,nyt ollaan rakentamassa toisenlaista suomea.

Ei työväki anna periksi sille ajatukselle, turha toivo! Fiksuja ja ahkeria ollaan mutta ei pelkureita.