Piispa Laajasalon rahasotkut lisäsivät hieman eroja kirkosta – mainittu palautteissa

Vast: Olisiko jo johtopäätösten aika?

Luottamus Mr. Laajasaloon on jo mennyt! Hän voi ilmoittautua työttömäksi, ja osallistua kansalaistalkoisiin epärehellisyyden poistamiseksi. Luulen että Mr. Laajasalo selviää alussa hyvin työttömän ansiosidonnaisella, ja sen jälkeen työttömyysturvalla. Sossu antaa loput rahalliset avut, kunhan Mr. Laajasalo on realisoinut kaiken omaisuutensa. On tainnut Raamatun sanoma unohtua tältä Mr. Laajasalolta?