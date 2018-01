Poliisi Viestikoekeskus-kotietsinnästä: Lähdemme siitä, että olemme toimineet lain mukaan

Olli-Pekka Paajanen

Helsingin Sanomien Viestikoekeskusuutisointiin osallistunut toimittaja pyysi maanantaina Helsingin käräjäoikeutta tutkimaan asuntoonsa tehdyn kotietsinnän ja takavarikon edellytykset. Käräjäoikeuden on käsiteltävä asia ensi viikon maanantaihin mennessä. Helsingin Sanomien toimittaja Laura Halmisen asianajaja Kai Kotiranta pitää poliisin toimintaa lainvastaisena.

– Me olemme lähteneet siitä, että tutkinnanjohtajan olisi kolmen vuorokauden kuluessa takavarikoista pitänyt tuoda takavarikko tuomioistuimen käsiteltäväksi tuomioistuinkontrolliin. Lähdemme siitä, että toimittajan ihmis- ja perusoikeuksia on loukattu siinä määrin, että menettely on lainvastainen kokonaisuudessaan.

Helsingin käräjäoikeus pyytää asiassa vielä poliisin lausuntoa, jonka jälkeen se käsittelee asiaa. Keskusrikospoliisin rikostarkastaja Markku Ranta-ahon mukaan poliisi on toiminut lain mukaan.

– Me lähdemme siitä, että olemme toimineet lain mukaan. Katsotaan tarkemmin, kun saadaan katsottua vaatimus ja vastattua siihen, Ranta-aho sanoo.

Keskusrikospoliisin ja toimittajan erimielisyys juontaa joulukuun puolivälissä tehtyyn kotietsintään, joka tehtiin päivä sen jälkeen, kun Helsingin Sanomat oli uutisoinut Puolustusvoimien Viestikoekeskuksen toiminnasta. Poliisi aloitti esitutkinnan heti uutisen jälkeen. Helsingin Sanomien uutisointia tutkitaan epäiltynä turvallisuussalaisuuden paljastamisena.

Kotietsintä sai alkunsa, kun toimittaja vasaroi hallussaan olevan tietokoneen kovalevyä tuhotakseen lopullisesti sen sisältämät tiedot. Kovalevyn rikkomisesta aiheutui savua, ja hän kutsui itse palokunnan paikalle.

Paikalle tullut poliisipartio kertoi tietonsa eteenpäin keskusrikospoliisille. Tämän jälkeen asuntoon ja kellaritiloihin määrättiin erityinen kotietsintä keskusrikospoliisin tutkinnanjohtajan päätöksellä kiireellisenä.

Poliisi takavarikoi Halmiselta muun muassa tietokoneen ja puhelimia. Yhteensä takavarikkoon otettiin 19 esinettä, joista 18 sisälsi Halmisen vaatimuksen mukaan lähdesuojan alaisia tietoja. Normaalisti erityisestä kotietsinnästä päättää tuomioistuin.

Esineluettelo on salassapidettävä, mutta Kotiranta kertoo, että kyse on tavanomaisista toimittajan työvälineistä.

Halmisen mukaan takavarikko on rauennut, koska poliisi ei kolmen päivän kuluessa tuonut lähdesuojan alaista materiaalia tuomioistuimen arvioitavaksi. Vaatimuksen mukaan KRP:n tutkinnanjohtajan olisi pitänyt palauttaa tavarat Halmiselle, kun tämä ei saattanut aineistoa tuomioistuimen tutkittavaksi. Halmisen mukaan poliisi on myös estänyt hänen toimittajan työtään, koska häneltä on riistetty työvälineet ja lähdesuojan alaiset tiedot juttujen tekemiseksi.

Kotiranta kertoo, että Helsingin Sanomien toimittaja ei aio vaatia käsittelyä salaiseksi.

– Olemme lähteneet siitä, että asian yhteiskunnallinen merkitys huomioon ottaen olisi parempi, että asia olisi kokonaisuudessaan julkinen.

Poliisi voi vielä pyytää käsittelyn salaamista käräjäoikeudelta.

– Me emme ole vielä ehtineet miettiä tätä salauskysymystä. Lähtökohta on, että oikeudenkäynti on julkinen ja vaadimme salaamista vain niiltä osin kuin se mahdollisesti on tarpeen, Ranta-aho sanoo.