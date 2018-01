Muistisairasta naista etsitään helikopterilla Porissa – poliisi pyytää apua Meriporin asukkailta

Porissa Satakunnassa katosi yöllä 71-vuotias muistisairas nainen, kertoo poliisi. Kotoaan Pihlavasta kadonnut nainen on ilmeisesti pukeutunut ruskaan villatakkiin ja tummiin housuihin.

Poliisi ja Vapaaehtoinen pelastuspalvelu etsivät kadonnutta.

– Sinne tulee Rajavartiolaitoksen helikopteri etsintöihin mukaan, kertoo komisario Kai Loukkaanhuhta Lounais-Suomen poliisista.

Asuinalue, jolta nainen on kadonnut, sijaitsee lähellä merenrantaa Pihlavan keskuksesta luoteeseen.

Helikopterilla tarkkaillaan rantaviivaa.

Poliisi pyytää Meriporin alueen asukkaita tarkastamaan oman pihapiirinsä suojaisat paikat, joihin kadonnut on voinut hakeutua suojaan. Loukkaanhuhdan mukaan on tyypillistä, että kadonnut muistisairas löydetään tämänkaltaisesta paikasta, johon hän on hakeutunut tuulensuojaan.

Havainnot pyydetään ilmoittamaan hätänumeroon 112.

Kadonnut asuu yhdessä miehensä kanssa, joka huomasi katoamisen jo yöllä, poliisi kertoo. Ilmoitus katoamisesta tuli aamuneljältä. Poliisi on partioinut yöstä asti, mutta naisesta ei ole toistaiseksi saatu havaintoja.