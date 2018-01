Vanhanen uskoo käänteeseen presidentinvaalien loppusuoralla: "Me olemme sen tekijöinä"

Vast: Vaalit

Päivystävät persut näyttää pomppaavan aina ulos poteroistaan. Huhtis on niin kuutamolla kuin olla voi, mutta uskonsa kutakin auttakoon.

Vanhanen on hyvä ehdokas, ainakin parempi kuin Väykkä, menneestä maailmasta koko mies. Niinistö taas on pääoman edustaja, näkeehän sen siitäkin jo ketkä on suurimmat tukijat.