Mies pakeni poliisia hampurilaisravintolan autokaistalla Keravalla – törmäili autoihin ja rysäytti lipputankoon

Kotimaa 18:19

MV-julkaisu avautui jälleen

Valeuutisia julkaiseva MV-julkaisu on avautunut jälleen. Julkaisu katosi verkosta viime vuoden lopussa vajaaksi kahdeksi viikoksi. Ilja Janitskin -niminen profiili kertoi silloin sosiaalisen median VK-palvelussa, että julkaisu on suljettu, kunnes uusi vastuullinen on löytynyt.