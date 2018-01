Oikeuskansleri Pöysti Ylellä: Hallituksen esityksiin puututtava tiukemmin jo valmisteluvaiheessa

työhön pakottamienen ei ole loppujen lopuksi kenenkään etu.

Oikeisto hallitus ajaa tällä aktiivimallilla työelämän heikennyksiä. Ajatuksena on saada ihmisiä työelämän käyttöön jatkuvasti huonommilla ehdoilla joka heikentää kaikkien työssä olevien työoloja.



Eli kun joku hätään ajettu työtön aktiivimallin tai karenssin takia saadaan pakotettua tekemään työtä entistä surkeammin ehdoin saa tuo yritys joka tätä mahdollisuutta käyttää hetkellistä kilpailuetua ja joku eettisemmin toimiva yritys menettää asiakkaista ja näin huonoimmilla työehdoilla työtä teettävän firman myynnit nousee ja eettisemmän firman myynnit laskee oikeistohallituksen päätöksillä. Tällöin yhä useampi joutuu tulevaisuudessa työskentelemään työnteon kannalta vähemmän eettisissä yrityksissä.



Esimerkiksi yritys käyttää maksimaalisesti osa-aikaista työvoimaa jolle luvataan työtä 18 tuntia kuukaudessa todellisuudessa sitten vaatimus työntekoon onkin kaikkea 18 ja 160 tunnin väliltä kuukaudessa ja työntekijän on tultava töihin vuorokauden varoitusajalla ja oltava työnantajan käytettävissä koko ajan muutoin uhkaa karenssi tai yhteiskuunan tukien pienentäminen. Eli yhä enemmän yrittäjäriskiä siirretään työntekijöille työelämän laatua heikentämällä oikeistojallituksen päätöksill ja tästä hyötyy vähemmän eettiset yritykset. Työntekijää ei kannata palkata kuin lupauksella 18 tunnista koska on mahdollisuus saada teetettyä työtä hyvin pienllä riskillä esim jos tulee vaikka sairauslomaa äitiyslomaa yms.



Työelämän tulisi houkutella ihmisiä töihin. Nyt ihmisiä monasti pakotetaan kurjilla ehdoilla työhön oikeistohallituksen päätöksillä ja tämä pakottaminen ei ole hyväksi kenellekkään ainoastaan ehkä tilastot kaunistuu valheellisesti.





