Voit valvoa ja kieltää omien terveystietojasi näkyvyyttä – kieltoja tehty vähän Kanta-arkistossa

Ossi Rajala

Suomalaisten on jatkossa itse mahdollista valvoa paremmin sitä, missä heidän terveystietojaan katsotaan valtakunnallisesta, sähköisestä Kanta-arkistosta. Viranomaiset lupaavat, että tiedot ovat jatkossa entistä paremmassa turvassa.

– Tietojen katsomisesta jää aina jälki. Ihmiset voivat myös itse valvoa sitä, missä tietoja on katsottu. Tietojen käsittelijöillä on oltava varmenne-kortti, jolla tiedot aukeavat. Esimerkiksi jonkin tietyn reseptin näkymisen voi kieltää, kertoo kehittämispäällikkö Hilkka Miettinen Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta.

Kieltoja on Miettisen mukaan tehty toistaiseksi vain vähän, sillä se koetaan hyväksi, että esimerkiksi lääkärillä on hoitotilanteessa laajat tiedot käytössä. Miettinen arvioi, että arkistoiduista miljardeista asiakirjoista vain kymmenille tuhansille niistä on asetettu kielto.

Muutos on todennäköisesti suuri parannus vanhaan malliin, joissa tietoja säilytettiin vain paperilla.

– Nyt on helpompi selvittää, missä tietoja katsotaan. Papereihin ei jää jälkeä niiden käsittelijöistä. Asiakkailla on oikeus tietää, missä hänen tietonsa ovat ja kuka niitä käsittelee, toteaa erityisasiantuntija Marja Penttilä sosiaali- ja terveysministeriöstä.

Penttilä korostaa, että tiukat tietosuoja-asetukset koskevat niin sähköisiä kuin paperisia terveystietoja.

– Tiedot ovat salassa pidettäviä. Tietoa sähköisestä arkistoinnista on vielä jaettava paljon niin kansalaisille kuin ammattilaisille, Miettinen sanoo.

Netistä löytyvästä Omakanta-palvelusta (http://www.kanta.fi/omakanta) voi nähdä omat terveydenhuollon tietonsa jo hyvin laajasti. Omakannassa voi määritellä myös sen, asettaako tiedoilleen kieltoja.

Suurimmalla osalla terveyspalveluiden tuottajista on viranomaisten hyväksymä tietojärjestelmä, joka juttelee sujuvasti kanta-arkiston kanssa.

Sosiaalihuollossa tietojen arkistointi on Miettisen mukaan valmis parin vuoden kuluttua.

– Sosiaalihuollon asiakastiedon arkisto saadaan käyttöön vuonna 2020.

Sote-uudistus ja siihen liittyvä valinnanvapaus työllistää paljon tietojärjestelmien kanssa työskenteleviä. Suomalaisten hoitopaikat voivat uudistuksen myötä muuttua useaan kertaan sen jälkeen valinnanvapaus tulee voimaan 2020-luvulla.

– Myös siksi on tärkeätä varmistaa, että potilastiedot ovat katkeamattomasti käytössä. Valmistelu on kytketty vahvasti valinnanvapauteen. Suomalaiset saavat itse päättää omien tietonsa näkymisestä. On rakennettava selkeä paikka siihen, mistä ihmiset käyvät täppäämässä, kuka saa heidän tietojaan katsoa.

Järjestelmä rakennetaan siten, että esimerkiksi silmälääkäri näkee vain silmien hoitoon tarvittavat tiedot eikä muuta.

– Henkilökunnalle näkyy voin hoidon kannalta olennainen tieto, Miettinen sanoo.