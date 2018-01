Rekka kaatui Porissa – Rikkihappoa pääsi tielle

Rikkihappolastissa ollut ajoneuvoyhdistelmä on kaatunut valtatie 2:lla Porissa, Honkaluodon sillan kohdalla. Liikenne ohjataan kiertotielle. Pelastuslaitoksen mukaan rekasta vuoti jonkin verran rikkihappoa tielle. Säiliöön tullut vuoto tukittiin.

Kaatuneen säiliörekan kuljettaja loukkaantui Järvelän mukaan turmassa lievästi.

Rikkihappo on vahva happo, jota käytetään esimerkiksi autojen akuissa. Se on syövyttävää ja voi vapauttaa myrkyllistä kaasua. Pelastuslaitoksen mukaan tilanne ei kuitenkaan aiheuta vaaraa sivullisille. Säiliöauton toinen tankki on ehjä ja se pyritään tyhjentämään toiseen säiliöautoon. Onnettomuus vaikeuttaa liikennettä useiden tuntien ajan.