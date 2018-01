Haavisto: Presidenttinä olisin pyytänyt arvioita aktiivimallin laillisuudesta ennen allekirjoittamista

Vast: Tarkemmin ajatellen

Maassa on nyt rahamaailman/suuryritysten/EK:n sanelussa toimiva johto, oikeistopuolueista koostunut hallitus ja arvomaailmaltaan oikeistolainen presidentti.

Olemme kaikki pienituloiset ja vähäosaiset sen saaneet arjessamme tuntea.

Vaihtoehtoja on oppositiosta annettu, oikealla olevien, sekä tietenkin vasemman syrjän puolelta. Eivät kelpaa sanelijoille, kyykyttäjät on valittu hoitamaan hommaa, arvomaailma ratkaisee! Niinistö kuittaa.

Eläkeläisenä en myöskään aktiivimallista kärsi, muista leikkauksista kylläkin. Malli on vaan niin epäonnistunut ja eriarvoistavaa ettei sitä voi hyväksyä

En myöskään äänestä Sauli Niinistöä.