Järjestö vahvistaisi virkamiesten jääväyskulttuuria – "Vastapalveluksia ei tunnisteta korruptioksi"

Maria Kalliokoski

Virkamiesten jääväyskulttuuria pitäisi Suomessa vahvistaa, sanoo Transparency International Suomen puheenjohtaja Jaakko Korhonen.

Virkamies ei välttämättä osaa jäävätä itseään tai edes tiedä, miten se tapahtuu.

– Ihmiset eivät osaa sanoa, että "olen tekemässä päätöstä jota minun ei pitäisi olla tekemässä".

Viime päivinä keskustelua ovat aiheuttaneet valtakunnansyyttäjä Matti Nissisen korkeimmalta oikeudelta saama sakkotuomio virkavelvollisuuden rikkomisesta ja Tullin pääjohtajan Antti Hartikaisen saama syyte virkarikoksesta. Molemmat liittyvät jääviyteen.

– Näyttää, että nämä ovat vain jäävuoren huippu, Korhonen sanoo.

Valtion virkamieseettinen neuvottelukunta on antanut jääväyksestä ohjeen, jota ei kuitenkaan aina noudateta. Jääväys liittyy hyvään hallintoon, mutta Korhonen huomauttaa, että syytekynnys hallintolain noudattamisessa on melko korkea.

Korhonen pohtii, pitäisikö neuvottelukunnan rooli virkamiesten toimintaan nähden olla nykyistä vahvempi ja samanlainen kuin Julkisen sanan neuvostolla (JSN) on journalistien työskentelyyn. JSN on alansa itsesäätelyelin, joka tulkitsee hyvää journalistista tapaa.

Jääviys on kytköksissä korruptioon eli lahjontaan, jonka vähentämiseksi Transparency International -järjestö työskentelee.

Korhosen mukaan Suomessa on korruptiosta kapea näkemys. Osa ihmisistä ei tunnista vastapalveluksia yhtä lailla korruptioksi kuin kriminalisoitua rahalahjan antamista.

Euroopan unioni julkaisi kuukausi sitten Eurobarometrin suhtautumisesta lahjuksiin, vastalahjoihin ja vastapalveluksiin. Kolme prosenttia suomalaisista vastaajista piti vastapalveluksen tekemistä viranomaiselle hyväksyttävänä. Osuus on eurooppalaista keskitasoa.

– Jos yksi 30:stä katsoo, että hän voi tehdä vastapalveluksen virkamiehelle ja sillä tavalla hoitaa homman, sehän tarkoittaa että jokaisesta tarjouskilpailusta ja projekteista löytyy joku, joka pelaa vastapalveluksilla eikä sillä, että oikeasti tehtäisiin yhteistä asiaa.

Korhonen sanoo, että juuri jääviyskulttuurilla pitää ensimmäiseksi torjua ilmiö. On sanottava, että "et voi olla tekemässä päätöstä, koska tuossa on vastapalveluksen mahdollisuus".

Korhonen arvioi, että vastapalvelusten tekemiseen on Suomessa iso houkutus, koska maamme on pieni, sitä on rakennettu verkostomaisesti ja on vaikea tehdä mitään ilman riippuvuutta julkishallintoon.

– Ottaen huomioon, että meillä on lainkuuliaisia ihmisiä enemmän kuin Euroopassa keskimäärin ja julkisen talouden osuus bkt:stä on suurempi osuus kuin Euroopassa, ei voi olla niin, että meillä vastapalveluksen soveliaaksi katsovien ihmisten osuus on Euroopan keskitasoa.