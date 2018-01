Rantapohja-lehti: Kuninkaalliset vieraat tutustuivat putkaan Haukiputaalla

Muun muassa kuninkaalliset vieraat pääsivät Haukiputaan vierailullaan harvinaisempaan kohteeseen, nimittäin putkaan. Asiasta kertoo paikallislehti Rantapohja.

Omanin kuningashuoneen, Irakin, Turkin ja Britannian delegaatiot ovat olleet tällä viikolla Suomessa Metsi-yhtiön vieraana, kertoo yhtiön toimitusjohtaja Ville Volanen.

Haukiputaan putka on rakennettu konteista. Moduuliputka on otettu käyttöön viime kesänä ja siinä on tilaa useille kymmenille kiinniotetuille. Pientaloja ja moduulirakenteita tuottavan Metsin konttiputkassa on viemäröinti, ilmastointi ja lämmitys sekä erilaista turvallisuustekniikkaa. Yritys on hakenut tuotteelleen patenttia ja uskoo sen mahdollisuuksiin menestyä kansainvälisillä markkinoilla.

Delegaatiot tutustuivat matkallaan laajemminkin suomalaiseen vankilatekniikkaan, lehti kertoo.