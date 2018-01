Analyysi: Suomalainen uskoo aloitteen voimaan

Totuus kansalaisaloitteista

Niin...se on kyllä hieno ja upea asia että.meillä tavallisilla kansalaisilla on edes hieman vaikutusmahdollisuuksia näiden kansalaisaloitteiden kautta...mutta mutta,mitä tulee näiden aloitteiden läpimenemiseen niin luulempa etteivät ne saa tuulta purjeiden alle.Eiväthän meidän "sivistyneet" eliittiporvarit voi nyt millään nyt sitä tunnustaa että HE olisivat väärässä ja työttömät kansalaiset olisivat oikeassa.Eeiii,sitä päivää me emme tule näkemään...valitettavasti.

Kirjoita vastaus viestiin Nimi tai nimimerkki

Otsikko

Viesti

TS:n Verkkokeskustelun säännöt Peruuta Viesti lähetetty!



Keskusteluja julkaistaan arkisin kello 9–23 ja viikonloppuisin kello 8–22. Virhe viestin lähetyksessä. TS:n verkkokeskustelun säännöt Turun Sanomien verkkokeskusteluun tulevat viestit tarkastetaan ennakolta. Siksi viestit julkaistaan viiveellä. Keskusteluja julkaistaan arkisin kello 9–23 ja viikonloppuisin kello 8–22. Toimitus voi lyhentää ja muokata kirjoituksia. Kirjoittaja on juridisessa vastuussa viestinsä sisällöstä. Rasistisia, herjaavia tai ihmisten yksityisyyttä loukkaavia viestejä ei julkaista. Muista hyvät tavat, älä huuda!/HUUDA tai kiroile. Emme julkaise linkkejä tai mainoksia. Kirjoita napakasti. Emme julkaise yli 1 800 merkin viestejä. Pysy keskusteluketjun aihepiirissä. Älä yritä muuttaa aihetta. Toimitus voi harkintansa mukaan sulkea keskusteluketjun.