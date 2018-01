HS:n kysely: Virkarikostuomio horjutti syyttäjien luottamusta valtakunnansyyttäjä Nissiseen

Korkeimman oikeuden virkarikostuomio on horjuttanut vakavasti syyttäjien luottamusta valtakunnansyyttäjä Matti Nissiseen, uutisoi Helsingin Sanomat. Lehden kyselyyn vastanneista syyttäjistä 79,6 prosenttia on sitä mieltä, ettei Nissisellä ole edellytyksiä jatkaa maan ylimpänä syyttäjänä. Vastaajista 6,3 prosenttia on sitä mieltä, ettei tuomio ole vienyt edellytyksiä Nissisen jatkolle.

HS kysyi asiaa kaikilta syyttäjiltä Nissistä itseään lukuun ottamatta. Syyttäjistä 191 vastasi kyselyyn eli vastausprosentti on 49,2.

Nissinen tuomittiin joulukuussa tahallisesta virkavelvollisuuden rikkomisesta 40 päiväsakkoon. Hän on antanut oikeusministeriölle selvityksen jatkamisesta virassaan. Hän vetosi selvityksessään muun muassa pitkään uraansa valtion palveluksessa.

Ministeriö antaa tammikuun aikana arvionsa asiassa. Mahdollisesta irtisanomisesta päättäisi valtioneuvosto.