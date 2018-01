Ministerit eivät antaisi yritysten pyytää Puolustusvoimilta virka-apua suurissakaan sähkökatkoksissa

Kotimaa 7:04

HS:n kysely: Virkarikostuomio horjutti syyttäjien luottamusta valtakunnansyyttäjä Nissiseen

Korkeimman oikeuden virkarikostuomio on horjuttanut vakavasti syyttäjien luottamusta valtakunnansyyttäjä Matti Nissiseen, uutisoi Helsingin Sanomat . Lehden kyselyyn vastanneista syyttäjistä 79,6 prosenttia on sitä mieltä, ettei Nissisellä ole edellytyksiä jatkaa maan ylimpänä syyttäjänä. Vastaajista 6,3 prosenttia on sitä mieltä, ettei tuomio ole vienyt edellytyksiä Nissisen jatkolle.