Helsingin hiippakuntavaltuuston puheenjohtaja: Laajasalon vastaukset eivät riitä

Helsingin hiippakuntavaltuuston puheenjohtaja Johanna Korhonen ei ole tyytyväinen piispa Teemu Laajasalon vastauksiin ja anteeksipyyntöön. Korhonen sanoo STT:lle odottavansa edelleen, että Laajasalo toimittaa kirjalliset vastaukset hänen 40-kohtaisessa muistiossa esittämiinsä kysymyksiin. Korhonen odottaa Laajasalon kertovan ensi tiistaihin mennessä, milloin hän toimittaa kirjalliset vastaukset.

Korhonen esitti muistiossa kysymyksiä Laajasalon yrityksestä sekä toiminnasta Kallion kirkkoherrana.

Lausunnossa Laajasalo kirjoittaa, ettei hänen yrityksensä aiemmassa toiminnassa ole selvittämättömiä kysymyksiä. Korhonen ei ole tästä samaa mieltä.

– Tämä on hänen mielipiteensä. Minusta selvittämättömiä kysymyksiä ovat muun muassa kysymykset 1-20, Korhonen sanoo.

Korhonen pitää erikoisena Laajasalon lausuntoa, jonka mukaan hän on tehnyt virhearvion kolmen virkamatkan majoitustason suhteen.

– Ne ovat sattumalta ne ainoat kolme, joista olen kysynyt. Nämä pitäisi käydä läpi tarkemmin seurakuntayhtymässä.

Korhonen sanoo, ettei Laajasalon ehdottama kahdenkeskeinen tapaaminen ratkaise tilannetta, koska kyseessä ei ole mikään kahdenvälinen asia.

– Tämä on Teemulle aika luonteenomainen tapa toimia, että tämä olisi hänen ja minun välinen kahdenvälinen keskustelu. Me olemme keskustelleet jo, meillä oli syyskuussa pitkä palaveri, joka oli tulokseton. Sanoin silloin, että teen hänelle nämä kysymykset. Minä en toivo häneltä enempää tapaamisia, koska tämä ei ole hänen ja minun välinen henkilökohtainen asia. Asia koskee hänen toimintaansa yrittäjänä ja kirkkoherrana suhteessa kirkollisverovarojen käyttöön.

Korhonen sanoo, ettei hänen ja Laajasalon välillä ole mitään henkilökohtaista kaunaa.

– Ei ole ikinä ollut mitään vikaa meidän henkilösuhteissamme. Olen tuntenut hänet jo aika monen vuoden ajan.

Kysymys on Korhosen mielestä periaatteellinen. Kirkon luottamushenkilöiden tehtävä on valvoa, että verovaroja käytetään oikein, läpinäkyvästi ja eettisesti.

– Kun olen näitä tositteita käynyt läpi niin siihen ei tarvita mitään sen sumeampaa motiivia kuin se, että jestas sentään miltä tämä näyttää.

Myös arkkipiispa Kari Mäkinen ottaa kantaa piispa Teemu Laajasalon luottokortin käytöstä syntyneeseen jupakkaan. Mäkisen mukaan on tärkeää, että tämänkaltaiset kysymykset on aina otettava vakavasti. Vain avoimuus luo luottamuksen kirkon varainkäyttöön.

– Jos virheitä löytyy, niihin on puututtava. Ohjeiden pitää olla ajan tasalla ja selkeitä, Mäkinen linjaasi.

Mäkinen muistuttaa samalla, että ketään ei tule tuomita, ennen kuin asiat on käyty lävitse ja selvitetty. Hän sanoo luottavansa siihen, että vastuuta yhteisistä rahoista kannetaan kirkossa hyvin.

– Seurakunnissa, tuomiokapituleissa ja Kirkkohallituksessa on asiaan liittyvät ohjeistot. Henkilöstö on vastuuntuntoista. Väärinkäytöksiä ei hyväksytä. Niihin on puututtu. Luotan siihen, että näin toimitaan jatkossakin.