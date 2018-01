Sivullisten levittämät kuvat onnettomuuksien uhreista pöyristyttävät

Antti Autio

Sivullisten kännykkäkameroilla ottamat ja levittämät kuvat onnettomuuksien uhreista ovat epäeettisiä ja ihmisarvoa loukkaavia, arvioi poliisitarkastaja Timo Ajaste Poliisihallituksesta. Myös pelastustoimessa ollaan närkästyneitä kuvien julkaisemisesta sosiaalisessa mediassa.

– Ainakin minä henkilökohtaisesti paheksun uhrien kuvaamista, moittii sisäministeriön pelastusosaston ylitarkastaja Jarkko Häyrinen.

Ajasteen mukaan olisi syytä ainakin pohtia, pitäisikö onnettomuuksien uhrien kuvaaminen kieltää onnettomuuspaikoilla. Myös Häyrinen esittää, että asia pitäisi panna mietintään.

Taustalla on Ruotsissa vuodenvaihteessa voimaan astunut laki, joka kieltää onnettomuuksien uhrien kuvaamisen. Oikeusministeriön mukaan Suomessa ei ole vireillä vastaavaa hanketta.

– On syytä pohtia tällaista mahdollisuutta meilläkin, Ajaste sanoo.

– Tarkkailemme tietysti tilannetta ja teemme sitten johtopäätöksiä lainsäädännön kehittämisen suhteen, Häyrinen kertoo.

Uhrien kuvien julkaisu voi rikkoa jo nyt lakia eräissä tapauksissa. Ajaste kertoo, että tällöin kyseessä olisi yksityiselämän loukkaaminen.

– Julkisella paikalla valokuvaaminen ei ole rangaistavaa, mutta tiedon levittämisessä saattaa syyllistyä rikokseen, Ajaste varoittaa.

Ongelma kulminoituu sosiaaliseen mediaan. Häyrisen mukaan ihmiset eivät välttämättä aina ymmärrä, että julkaisemista on myös kuvien levittäminen sosiaalisessa mediassa.

Perinteisestä mediasta muun muassa STT:hen kuuluva Lehtikuva julkaisee onnettomuuskuvia vain tapaus kerrallaan harkiten ja niin, että uhri ei ole tunnistettavissa.

Sosiaalisessa mediassa julkaistuissa kuvissa uhrit voivat olla helposti tunnistettavissa. Ajasteen mukaan tilanne on omaisten kannalta karmiva, jos he saavat tiedon somesta ennen kuin poliisi on tuonut suruviestin.

Sivulliset aiheuttavat poliisille ja pelastustoimelle monenlaista muutakin harmia onnettomuuspaikoilla.

– Ylimääräiset sivulliset onnettomuuspaikalla saattavat aiheuttaa lisätöitä, kun pelastusviranomaisten pitäisi keskittyä uhrien auttamiseen, Häyrinen sanoo.

Hänen mukaansa lisätöitä voivat aiheuttaa esimerkiksi ajoneuvojen sijoittelu ja näköesteiden rakentelu.

Ajaste huomauttaa, että onnettomuuspaikoilla parveilu vaarantaa liikenneturvallisuutta. Sivullinen saattaa jättää autonsa vaaraa aiheuttavaan paikkaan. Kävely ajoradalla voi johtaa yliajoon.

Hänen mukaansa onnettomuuspaikalla tallustelu lisää myös jälkien häviämisen vaaraa. Tällöin vaarantuu onnettomuuden tutkiminen. Tieliikennelaki kieltää vakavissa onnettomuuksissa jälkien sotkemisen.

Onnettomuuden jäljet ovat tärkeitä, sillä Onnettomuustutkintakeskus tutkii vakavat onnettomuudet ja antaa suosituksia tutkimustensa perusteella.