Presidentti Niinistö kannattaa aktiivimallia, jos jokaisella on mahdollisuus täyttää aktiivivelvoitteet

Ei noin, Niinistö

Kertoiko Niinistö, pitääkö hänen mielestään aktiivisuustyöstä maksaa myös palkkaa, alkuperäisen esityksen mukaisesti? Tarjotaanko kaikille vaihtoehdot, eli pääsee palkkatyöhön halutessaan? Ja onko reilua, jos toiselle tarjotaan ainakin lyhyt pesti palkkatyötä ja toiselle jopa tuplaten palkattomia "työllistymispalveluja"?



Toinen asia joka särähti. "...puuttuu työvoimaa tuolta ja toisaalla on runsasta työttömyyttä, kaiken lisäksi nuorten keskuudessa. Hyväksymmekö tällaisen tilanteen, onko se normaalia? Vastaus on väistämättä, että ei ole." Työttömiä on verrattomasti enemmän kuin työttömiä. Sitä asiaa aktiivimalli ei muuta. Toisekseen talous on ennennäkemättömän tempoilevaa. On mahdotonta, että kaikki yritykset saisivat heti halutessaan sormia napsauttamalla juuri niille täsmäkoulutetun alansa huippuammattilaisen, jolla olisi sekä juuri se haluttu koulutus että sopivasti kokemusta, joka olisi yli 25 mutta alle 50 (mieluiten alle 40) v., valmis muuttamaan kahden päivän varoitusajalla minne tahansa, valmis nollasoppariin, mielivaltaiseenkin osa-aikaan, ylitöihin, tes:in alittavaan palkkaan ja työehtoihin ja määräaikaisuuteen lähtien 1 päivän pesteistä. Jos työttömiä kuritetaan, kunnes EK pääsee tähän tavoittelemaansa mahdottomaan päämäärään, niin loppua ei näy.

