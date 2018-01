Kiisteltyihin sopeutumiseläkkeisiin odotetaan yhä puolueiden näkemyksiä

Vast: taka-tuuppainen

Odotan mielenkiinnolla noiden edustajiemme kommentteja. Samanlaisen aloitteen voisi tehdä työmatkakulujen ja muiden etujen yhdenmukaistamisesta muiden työssäkävijöiden tasolle. Emme me kulje työmatkojamme junalla, taksilla tai lentokoneella vaan käytämme halvinta mahdollista kulkuneuvoa, jos omalla autolla ei ole mahdollista kulkea. Omia reissujamme emme todellakaan pysty tekemään palkanmaksajan piikkiin niinkuin joillakin edustajillamme on ollut tapana. Monellakaan meistä ei ole esim. ilmaista kuntosalia yms harrastusmahdollisuuksia käytettävissä. Kansanedustajilla ne on, vaikka heidän saamansa palkkio + veroton kulukorvaus hakkaavat taviksien tienestit mennen tullen. Palkkio ja työpanos ja -tulos eivät ole linjassa tuolla eliitillä.