Palveluala ärsyyntyi aktiivimallista

Anita Simola

Palvelualojen ammattiliitto Pamin puheenjohtaja Ann Selin ei paljon ehdi istahtaa työpöytänsä ääreen.

Tällä viikolla alkavat neuvottelut uudesta työehtosopimuksesta ja harva se tunti on vastattava kenttäväen hätääntyneisiin viesteihin. Niiden aiheena on aktiivimalli.

– Olemme saaneet runsaasti palautetta mallista. Määrä kertoo siitä, että jäsenemme kokevat mallin aidosti epäoikeudenmukaisena. Kriittistä palautetta tulee niin työttömiltä kuin työssä olevilta.

Erityisen tuomittavana Selin pitää mallia siksi, että se on kilpailukykysopimuksen vastainen.

– Suostuimme lopulta sopimukseen reunaehdoin. Niiden mukaan sopu syntyy, jos työttömyysturvaan ei tehdä lisäheikennyksiä. Tästä on mustaa valkoisella kiky-paperissa. Hallitus petti lupauksensa.

Edelleen sovittiin, että mikäli on tarvetta uudistuksille, niin niistä neuvotellaan kolmikantaisesti.

– SAK ei ollut mukana neuvotteluissa, kun selvisi, että hallitus haluaa heikentää työttömyysturvaa.

Selin toteaa, että vaikka kiky-sopimusta ei olisi tehty, niin malli on mahdoton. Hänen mukaansa keinoja työttömien aktivoimiseen löytyy, mutta ensin on lisättävä määrärahoja.

– Taustalla on selvästi Tanskan malli, mutta sitä ei voi nykyisillä määrärahoilla soveltaa Suomeen. Työllisyyden hoitoon suunnattuja resursseja on leikattu reippaasti.

Selin laskee, että Tanskassa on huikeasti enemmän työvoimaviranomaisia kuin meillä. Suomessa yksi virkailija hoitaa 166 työttömän asiat, Tanskassa yhdellä virkailijalla on 12 työtöntä.

Erityisen ongelmallista on mallin takautuvuus.

– Mallissa olisi voinut olla hiukan järkeä, jos se olisi tullut voimaan niille, jotka jäävät työttömiksi tämän vuoden alusta. Nyt mallia sovelletaan kaikille työttömille. Se on katastrofi.

SAK:n hallitus käsittelee mallia ensi viikon maanantaina. Lakkoasettakin on väläytelty.

Selin ei ota kantaa lakkoherkkyyteen, mutta toteaa, että ärtymystä on hyvin paljon.

– Tätä taustaa vasten arvelen, että mielenilmauksia voi tulla.

Tulevista tes-neuvotteluista Selin povaa vaikeita. Pamin väki tapaa tällä viikolla kaupan, hotelli- ja ravintola-alan sekä kiinteistöpalvelujen työnantajat.

– Taustalla kummittelee näkymätön työnantajaliittojen yhteisrintama, joka on jumittunut 1,6 prosentin korotusvaraan.

Selin ei kerro summaa, jota liitto tavoittelee.

– Sen verran avaan kuviota, että teollisuudelle 1,6 prosentin nousu merkitsee keskimäärin 45 euroa, mutta meidän jäsenille se on vain 35 euroa. Tätä ei voi hyväksyä, kun tavoite on, että palkkaeroja kavennetaan. Lisäksi on muistettava, että melkein kymmenen vuotta on kärvistelty nollakorotuksilla.

Kiistelty alkoholilaki meni läpi niukasti vuoden lopulla eduskunnassa. Liitossa pelätään, että vahvemmat juomat houkuttelevat entistä enemmän varkaita.

Työntekijöille on annettu selkeät ohjeet, miten häiriötilanteissa toimitaan.

– Työntekijän oma turvallisuus on ykkösasia.