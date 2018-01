Suomessa poliisin haltuun ei päädy käsikranaatteja yhtä usein kuin Ruotsissa

Ossi Rajala

Rikollisten käsiin päätyneet käsikranaatit huolestuttavat Ruotsissa. Ruotsin yleisradioyhtiö SVT on kertonut, että rikolliset käyttävät entistä enemmän käsikranaatteja rötöksissään. Kranaatteja on haalittu esimerkiksi Balkanilta, josta on oltu hankittavissa vanhoja jäänteitä entisen Jugoslavian alueen sodista.

SVT:n mukaan käsikranaattien omistaminen on erityisesti Tukholman alueella trendi rikollisten keskuudessa. Trendi on ollut havaittavissa vuodesta 2014 lähtien. SVT:n tietojen mukaan poliisin tietoon tuli vuonna 2014 kahdeksan rikosta, jossa oli vähintään uhattu käyttää käsikranaatteja. Vuoteen 2016 mennessä määrä oli yli 50.

Suomessa vastaavaa ilmiötä ei poliisin tietoon ole tullut.

– Poliisin haltuun käsikranaatteja tai niiden osia, kuten sytyttimiä tai pelkkiä runko-osia, on tullut viime vuosina keskimäärin joitakin kymmeniä. Suomessa lainvastaisesti yksityishenkilöiden hallussa olevien käsikranaattien lukumäärää on luonnollisesti mahdotonta arvioida. Toimivien käsikranaattien löytyminen rikollisten hallusta on Suomessa kuitenkin toistaiseksi ollut varsin poikkeuksellista, kertoo poliisitarkastaja Jonne Lähteenmäki Lännen Medialle.

Suomessa tavatut käsikranaatit ovat Lähteenmäen mukaan pääosin vanhoja sodanaikaisia räjähteitä.

– Poliisin haltuun räjähteet ovat tulleet niin sanottujen armovuosiluovutuksien yhteydessä tai löytöinä. Luvattomat ampuma-aseet, niiden osat, patruunat ja erityisen vaaralliset ammukset sekä räjähteet voi luovuttaa poliisille ilman seuraamuksia. Rangaistusuhasta vapautumisen ehtona on, että henkilö ilmoittaa esineestä oma-aloitteisesti poliisille. Ilmoituksen voi tehdä joko puhelimitse tai sähköisellä lomakkeella, Lähteenmäki selvittää.

Poliisilta hävitettävät käsikranaatit ja muut vastaavat räjähteet toimitetaan Puolustusvoimille.

– Käsikranaatti on tehdasvalmisteinen sotilasräjähde, jonka hävittämisestä Suomessa vastaa Puolustusvoimat, Lähteenmäki sanoo.

Ruotsin viranomaisten mukaan käsikranaatteja on tuotu lähinnä Ruotsiin, eikä muissa maissa ole tavattu vastaavaa kranaattitrendiä. Tarkkaa syytä tähän ei tiedetä. Ruotsissa on SVT:n tämän vuoden alusta tiukennettu aselakia siten, että käsikranaatin hallussapidosta voidaan rangaista ankarammin.

Sunnuntaina Ruotsissa räjähti Huddingen kunnassa Tukholman lähellä todennäköisesti käsikranaatti, joka tappoi yhden ihmisen. Räjähdyksessä loukkaantui lisäksi toinen ihminen. Poliisi tutkii räjähdyksen syytä.